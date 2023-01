Simona Halep, anunț așteptat la început de 2023 / Ce veste a dat aceasta fanilor

Simona Halep a avut un final de 2022 cu multe încercări. A trecut printr-un divorț, printr-o operație, ca mai apoi să afle că este suspendată pentru dopaj.

Acum încearcă să arate că nu este vinovată pentru cantitatea de Roxadustat depistată în sânge după US Open, iar susținătorii acesteia sunt cu sufletul la gură în așteptarea unor noi vești.

Halep a rărit prezențele în spațiul media, ținând legătura cu fanii doar prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde a postat la un anumit interval de timp.

La început de 2023 aceasta a transmis un mesaj în care a anunțat despre viitorul ei, într-un an care se anunță complicat, dar în care speră să aibă câștig de cauză.

Simona Halep, mesaj de luptă la început de 2023

După Anul Nou,

„2022 your clouds were heavy, 2023 show me the sun please (2022 norii tăi au fost grei, 2023 arată-mi soarele te rog)”, a scris sportiva din Constanța. Fanii acesteia au reacționat rapid, fapt pentru care Simona a transmis acum un nou mesaj.

„Am citit toate mesajele voastre și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru gândurile frumoase!!! Sunt în drum spre soarele de deasupra norilor. NU MĂ LAS EU AȘA UȘOR! Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc un an plin de zile senine!”, a scris aceasta, potrivit