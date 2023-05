Simona Halep, devastată de a treia amânare a procesului în cazul de dopaj: „Îmi omoară reputația!”

Simona Halep a anunțat luni, 22 mai, că la cererea Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului, .

Pe data de 28 mai, sportiva trebuia să fie audiată în care este implicată și suspendată din octombrie 2022. Ea a fost testată pozitiv la Roxadustat, în timpul US Open.

Simona Halep este devastată de decizia ITIA în ceea ce privește cazul de dopaj în care este implicată

La doar două zile distanță, Simona Halep a transmis un nou mesaj pe Internet. Sportiva acuză ITIA că îi răpește șansa da a demonstra că nu este vinovată.

„Încă o dată, în seara aceasta, sunt devastată. ITIA încă o dată, pentru a treia oară mi-a amânat audierea cu o lună! Aștept să fiu judecată din octombrie anul trecut. În decembrie, am fost în sfârșit capabilă, mulțumită experților, să demonstrez că multe dintre suplimentele pe care le-am folosit au fost contaminate, care au dus la rezultatul pozitiv.

Am cerut, așa cum impun regulile anti-doping, pentru o audiere rapidă: acesta este dreptul meu, e scris în legi! Din păcate, ITIA mi-a amânat audierea de trei ori, refuzându-mi dreptul de a fi judecată de către un Tribunal Independent și fără a mă lăsa să particip la vreun turneu timp de opt luni”, a transmis Simona Halep.

Sportiva a ratat Australian Open și va lipsi și de la Roland Garros și Wimbledon. Simona Halep susține că ITIA îi omoară reputația și că nu este lăsată să vorbească despre situația în care se află. De asemenea, tenismena se consideră neîndreptățită de deciziile ITIA.

„Acum știu că am ratat Australian Open și urmează Roland Garros și Wimbledon. Fără să menționez că mi-am pierdut toate punctele și locul în clasament. Nu doar că îmi omoară reputația, însă fac asta și cu mine ca jucătoare profesionistă și nici măcar nu vorbesc despre consecințele pe care le are asupra sănătății mele mintale.

Nerespectarea regulilor ITIA în ceea ce privește audierea rapidă pe care am dreptul să o am, e lipsită de respect față de mine încât nu mai am cuvinte… ‘Amânarea justiției este refuzul ei’. Simona”, a mai scris tenismena pe Twitter.