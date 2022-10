Simona Halep, SUSPENDATĂ pentru dopaj! Anunțul Agenției de Integritate a Tenisului

Simona Halep a fost eliminată prematur de la US Open, iar ulterior a anunțat că nu va mai evolua în acest an din cauza operației pe care a suferit-o. Acum vine însă o veste care zguduie lumea tenisului, căci Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului după un test pozitiv la o substanță interzisă.

BREAKING:

Former #1 Simona Halep provisionally suspended by the International Tennis Integrity Agency for a positive test at this year’s US Open.

Halep had previously announced she was ending her season.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg)