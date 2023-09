Simona Halep dezminte că ar avea o relație cu un fost tenismen: „Am tot citit articole inventate”

Simona Halep a transmis o dezmințire în privința articolelor „inventate” despre presupusa relație dintre ea și fostul tenismen Joao Monteiro, despre care spune că este doar partenerul său de antrenament și „nimic mai mult”.

Simona Halep dezminte că ar avea o relație cu Joao Monteiro

Într-o postare pe Twitter, dubla-câștigătoare de Grand Slam a spus că Joao Monteiro este partenerul său de antrenament.

„Am tot citit articole inventate despre relatia mea cu Joao, este partenerul meu de antrenament si nimic mai mult! Multumesc”, a scris fostul lider WTA, miercuri, pe Twitter.

Joao Monteiro este un fost tensimen portughez care are în prezent 29 de ani și n-a urcat niciodată mai sus de locul 237 mondial. Acesta lucrează la Academia Mouratoglou și n-a mai jucat în circuit de la turneul de categorie Challenger de la Maia, din Portugalia, din noiembrie 2020. Recent ar fi fost văzut la un festival din Mamaia.

Simona Halep este în continuare suspendată în scandalul de dopaj și ratează și US Open 2023. Marți, 29 august, s-a împlinit exact un an de la ultimul său meci oficial, înfrângerea în trei seturi pe care a suferit-o în fața tinerei Daria Snigur la ediția din 2022 a turneului de Grand Slam de la New York.

Deși a fost audiată în luna iunie de tribunalul independent Sport Resolutions, Halep .

„Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede. Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru”, a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru pentru .