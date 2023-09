Simona Halep, la aproape un an de la suspendare: Am muncit 20 de ani. Este o mare lovitură

În contextul în care în curând se împlinește un an de la suspendarea sa, Simona Halep a acordat un interviu exclusiv Tenismena a discutat despre provocările pe care le întâmpină în această perioadă grea în care așteaptă decizia Sport Resolutions în

Cât de mult a afectat-o pe Simona Halep prăbușirea în ierarhia WTA

„Contează mental și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament e o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. Va fi ceva nou, ceva dureros”, a declarat sportiva.

Cum i se pare Simonei Halep tenisul, privind din fața televizorului

„N-am văzut foarte multe meciuri. Am urmărit finala de la Roland Garros și a fost o plăcere. Cred că tenisul s-a schimbat din punct de vedere al forței. Cred că forța domină mai mult decât tehnica”, este părerea acesteia.

Cum ar crede Simona Halep că va fi revenirea pe teren, dacă i s-ar ridica suspendarea

„Mi-e greu să spun cum va fi pentru că n-am mai stat niciodată un an de zile. Nu știu ce înseamnă să joci un meci oficial după o perioadă atât de lungă. La antrenamente sunt destul de OK, dar la meci mereu e diferit”, s-a confesat fosta campioană, potrivit sursei citate.