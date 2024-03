Simona Halep, mai fericită ca niciodată după revenirea în tenis: „Cineva mi-a spus ‘Dacă aş primi un dolar pentru fiecare zâmbet al tău, aș fi un om bogat la finalul zilei’”. Ce spune despre antrenorul Carlos Martinez

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis, după o pauză de un an și jumătate din cauza suspendării de la US Open 2022. Chiar dacă , sportiva noastră pare să fie mai fericită ca niciodată după această revenire. Tenismena a oferit un interviu de-a dreptul emoționant pentru WTA, în care a povestit tot ceea ce a trăit în ultima perioadă.

Simona Halep: „Cineva mi-a spus ‘Dacă aş primi un dolar pentru fiecare zâmbet al tău, al fi un om bogat la finalul zilei’”

După o perioadă de-a dreptul grea și nedreaptă, Simona Halep a oferit un interviu celor de la WTA, în care a povestit cum s-a simțit pe terenul de tenis, după o pauză de un an și jumătate. De asemenea, sportiva a vorbit și despre antrenorul Carlos Martinez.

La finalul primului său meci după ce , Simona Halep a fost mai fericită ca niciodată. Deși nu a trecut în turul secund la Miami Open, ea a jucat cu zâmbetul pe buze.

„Cineva mi-a spus ‘Dacă aș primi 1 dolar pentru fiecare zâmbet al tău, aș fi bogat la sfârșitul zilei. Am zâmbit mult pentru că primesc atât de multă dragoste din partea oamenilor.

Când am intrat prima dată pe teren le-am spus băieților că am simțit că nu aș fi plecat niciodată. Am avut un sentiment bun la revenire. Iubesc tenisul, așa că, probabil, acest lucru face totul mai ușor”, a spus Simona Halep, potrivit .

Ce spune Simona Halep despre antrenorul Carlos Martinez

După meciul de la Miami, Simona Halep a declarat că . Sportiva va trece printr-o perioadă de pregătire, de cunoaștere, cu noul antrenor, la întoarcerea în Europa.

„Sincer, nu am o idee prea clară despre ce am făcut bine şi ce am greşit (în meciul revenirii, n. red.). Ştiu că am greşit multe mingi pe care în mod normal nu le-aş fie greşit. Însă, sincer, simt că am jucat un tenis bun. În primul rând, am nevoie de un antrenor care să mă îndrume un pic. Îl aştept pe Carlos Martinez să începem. Am fixat o perioadă de încercare. A lucrat cu Svetlana (Kuzneţova), prietena mea şi jucătoarea mea favorită. Îi admir munca şi sper să ne înţelegem foarte bine şi să realizăm rezultate bune”, a spus dubla campioană de Grand Slam.

Este conștientă că vârsta își poate spune cuvântul la un moment dat, însă asta nu o poate face să renunțe sau să își dorească să nu mai continue. Simona Halep a spus că nu vrea să se accidenteze, motiv pentru care va discuta cu Carlos despre ce se va întâmpla în viitor.

„Am o vârstă. Nu mai sunt aşa tânără şi trebuie să gestionez foarte bine această revenire. Nu vreau să mă accidentez. Mulţi oameni mi-au spus să am grijă, pentru că 18 luni înseamnă mult şi trebuie să o iau uşor. Aşa că trebuie să discut cu Carlos şi vom decide împreună”, a mai spus Simona Halep, potrivit .