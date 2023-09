Simona Halep, mesaj de încurajare de la Eduard Hellvig, fostul şef al SRI: „Am fost achitat de orice acuzație”

Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Român de Informații, a dorit să își exprime de ziua ei de naștere. Sportiva a împlinit astăzi 32 de ani, iar în urmă cu doar câteva săptămâni a primit o suspendare de patru ani pentru acuzații de dopaj. Ea se pregătește acum la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Simona Halep, încurajată de fostul şef al SRI

„La un moment dat în cariera mea în administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis să lupt până în pânzele albe pentru a dovedi că sunt nevinovat. Doi ani mai târziu, am fost achitat de orice acuzație. Nu mi-am recăpătat funcția sau anii pierduți, dar mi-am salvat demnitatea și reputația. La mulți ani, Simona Halep”, a scris Eduard Hellvig pe Twitter, potrivit .

Simona Halep se pregătește să intre într-o altă arenă, dar de această dată nu este terenul de tenis, ci sala de judecată. Echipa sa de avocați lucrează intens la un dosar solid pentru a diminua sancțiunile și pentru a-și restabili reputația în lumea sportului. Cu numeroase obstacole de înfruntat, Simona Halep își sărbătorește ziua de naștere în orașul francez Nisa, locul pe care l-a ales ca reședință după ce a început colaborarea cu Patrick Mouratoglou.