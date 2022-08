Simona Halep: „Nu pot să mă gândesc foarte bine la meci, pentru că sunt pierdută”

La conferința de presă de la final, Simona Halep a recunoscut că a avut o misiune dificilă, nu doar din cauza adversarei, ci și a vântului, care a bătut puternic.

, dezorientată după meciul cu Jil Teichmann

Sportiva a fost extrem de dezorientată din cauza vântului și a recunoscut că nu este capabilă să analizeze partida, potrivit .

„Nu pot să mă gândesc foarte bine la meci, pentru că sunt pierdută. Am vorbit cu Jil după partidă și mi-a spus că simte același lucru. A fost imposibil să joci doar dintr-o parte a terenului. Dar, ce e cel mai important, e că am luptat pentru fiecare minge și am putut câștiga partida”, a spus Simona Halep la final, în conferința de presă.

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) o va întâlni pe Cori Gauff (18 ani, 11 WTA) în sferturile de finală ale turneului WTA de la Toronto, azi, de la ora 20:00, în direct pe Digi Sport 2.

Confruntarea din sferturile de finală ale turneului de la Toronto va consemna al patrulea meci direct dintre Simona Halep și Cori Gauff, iar românca le-a câștigat pe precedentele trei fără set cedat.

Primul meci direct a avut loc la Wimbledon, în 2019, când Simona Halep s-a impus 6-3, 6-3. De altfel, românca a triumfat pe iarba londoneză în acel an, când a obținut al doilea Grand Slam din carieră, după Roland Garros 2018.

Ultimele două meciuri dintre Simona Halep și Cori Gauff au fost în acest an, la Indian Wells, 6-3, 6-4, și Madrid, 6-4, 6-4, de fiecare dată în favoarea româncei.

