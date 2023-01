Simona Halep, pregătită pentru revenirea în circuit. Gestul făcut de sportivă la început de an care dă speranțe fanilor

Simona Halep (31 de ani) se pregătește pentru revenirea spectaculoasă în circuitul WTA, cel puțin așa pare să indice fotografia pe care sportiva a pus-o la profilul de Instagram.

Simona Halep a decis, la început de 2023, să își schimbe fotografia de profil de pe Instagram cu una în care joacă tenis, chiar pe terenul legendar de la Wimbledon.

„E un semn bun!”, au spus fanii Simonei, pe Twitter, după ce fostul lider WTA și-a pus la profil o poză din timpul unui meci jucat la Wimbledon. Halep a impresionat la turneul de la All England Club în anul 2019, când a cucerit marele trofeu (6-2, 6-2 în finala cu Serena Williams), dar și în 2022, ajungând până în semifinale (3-6, 3-6 cu Elena Rybakina).

Simo changed her profile pic to this 🥺

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena)