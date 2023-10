Simona Halep, prezentă pe lista preliminară a tenismenelor înscrise la US Open 2023

Simona Halep, audiată recent în scandalul de dopaj care o ține pe bară de luni de zile, a fost trecută de organizatorii de la US Open pe lista preliminară a participantelor la ediția din 2023.

Simona Halep este prezentă pe lista preliminară a tenismenelor înscrise la US Open 2023

Organizatorii turneului de Grand Slam de la New York au prezentat, miercuri, lista preliminară a tenismenilor înscriși la ediția din 2023, iar pe ea apare și Simona Halep.

În dreptul Simonei Halep este trecut un asterisc, iar organizatorii au precizat că sportiva încă este suspendată provizoriu.

US Open este singurul turneu de Grand Slam la care Halep nu a reușit să ajungă în finală. Cel mai bun rezultat al său la Flushing Meadows a fost bifat în 2015, când juca o semifinală împotriva italiencei Flavia Pennetta, meci pe care îl pierdea în minimum seturi.

Suspendată provizoriu din octombrie 2022, Simona Halep a primit această sancțiune chiar pentru un test antidoping efectuat la US Open, în 2022, test care scotea la iveală prezența roxadustat, o substanță interzisă, în organismul său.

După multe amânări ale cazului, Halep în sfârșit, iar în prezent cazul său este judecat de Sports Resolutions, un tribunal independent de la Londra.

Fostul lider WTA are două titluri de Grand Slam în palmares (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) și a jucat alte trei finale de turneu major (Roland Garros 2014, înfrângere vs. Maria Sharapova; Roland Garros 2017, înfrângere vs. Jelena Ostapenko; Australian Open 2018, înfrângere vs. Caroline Wozniacki).

Interesant este că, în ziua în care a venit vestea că este prezentă pe lista preliminară de la US Open 2023, românca a postat pe Instagram un story când servește pe un teren de hard, suprafața care găzduiește al patrulea turneu de Grand Slam al anului.