Simona Halep primeşte o veste bună în mijlocul scandalului de dopaj: WTA face un anunț oficial

Simona Halep a primit o veste bună în mijlocul scandalului de dopaj. Chiar dacă nu a mai jucat timp de aproape nouă luni, sportiva română se află pe locul 36 în clasamentul live al WTA, cu un total de 1.220 de puncte.

Simona Halep în fruntea clasamentului după plecarea concurentelor de la Roland Garros

Vestea și mai bună este că majoritatea jucătoarelor aflate în spatele ei în clasament au părăsit deja Roland Garros, ceea ce înseamnă că nu vor mai putea acumula puncte în perioada următoare. În acest moment, din cele 35 de sportive aflate imediat după Halep în clasament, 34 fie că au fost eliminate de la French Open, fie că nici n-au evoluat la Paris, scrie .

Primele cinci românce din clasamentul live WTA:

29. Irina Begu 1.342 de puncte;

32. Sorana Cîrstea 1.267 de puncte;

36. Simona Halep 1.220 de puncte;

61. Ana Bogdan 918 puncte;

127. Jaqueline Cristian 514 puncte.

Amânările turneelor ITIA afectează negativ reputația și dezvoltarea Simonei Halep

Simona Halep a afirmat recent că amânările repetate care îi împiedică participarea la turneele ITIA au un impact negativ nu doar asupra reputației sale, ci și asupra dezvoltării sale ca jucătoare.

„Aştept să fiu judecată din octombrie 2022. În decembrie, am putut în sfârşit, datorită experţilor, să arăt că lotul suplimentului pe care le foloseam era contaminat, ceea ce a dus la controlul cu rezultat pozitiv. Am cerut, după cum prevăd regulile legate de antidoping, o audiere rapidă: acesta este dreptul meu, este scris în regulamente! Din nefericire, ITF (ITIA) a amânat audierea mea de trei ori. Negându-mi dreptul de a fi judecată de un Tribunal Independent. Nepermiţându-mi participarea la niciun turneu timp de opt luni. Acum ştiu că voi avea ratate Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon. Ca să nu spun că voi avea pierdute toate punctele şi clasarea. Ei nu îmi distrug doar reputaţia, dar şi pe mine ca jucătoare profesionistă şi nici măcar nu mai menţionez consecinţele pentru sănătatea mea mentală. Această lipsă de respect a ITF (ITIA) faţă de regulamente în ceea ce priveşte audierea rapidă la care am dreptul este o lipsă de respect atât de mare încât nu mai am cuvinte… Justiţia amânată înseamnă dreptate refuzată”, este mesajul postat de Simona Halep.