Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1, după o luptă de peste două ore cu Viktorija Golubic

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1, după ce a învins-o pe Viktorija Golubic cu 6-2, 5-7, 6-4.

Simona Halep (20 WTA) a obținut o victorie spectaculoasă în fața adversarei Viktorija Golubic (Elveția, 43 WTA). Premiile turnelului Melbourne Summer Set 1 (WTA 250) au o valoare de 239.477 de dolari americani.

În vârstă de 30 de ani, Simona Halep este a doua favorită de la Melbourne, iar după două ore și jumătate, a obținut o victorie spectaculoasă, dar și muncită în fața jucătoarei Viktorija Golubic.

În primul set, primele cinci ghemuri au fost break-uri, iar Simona Halep a fost cea care a făcut diferenţa cu două ghemuri de serviciu așa că datorită acestora a câştigat cu 6-2, în 26 de minute.

Actul secund a fost foarte bine început de Halep, ce a condus cu 2-0, 3-1 şi 4-2, fiind totuși egalată cu 4-4. Halep a reuşit un nou break şi a servit pentru meci la 5-4, dar a pierdut ultimele trei ghemuri şi setul.

După multă muncă, Simona Halep a reuşit un break la 4-4, acesta făcând diferenţa și ducând la câştigul cu 6-4, după ce a salvat două mingi de break.

În urma meciului cu Viktorija Golubic, Simona Halep și-a asigurat un cec de 10.100 de dolari și 110 puncte WTA.

Ce spune Simona Halep, după meciul cu Golubic

„A fost foarte dificil. Nu am crezut cu adevărat că pot câştiga acest meci, dar am luptat până la capăt. Sunt foarte mândră de asta, pentru că în trecut am muncit foarte mult în sensul acesta.

Tot creditul pentru ea, pentru contribuţia ei la acest meci frumos. Sunt fericită că am fost un pic mai puternică în final şi am putut să câştig acest meci. Înseamnă mult.

Nimic nu a mers astăzi, serviciul meu a fost de rahat, trebuie să spun asta, îmi cer scuze pentru cuvânt, dar chiar aşa a fost. Am luptat mult cu mine însămi azi, a fost dificil să-mi controlez emoţiile, dar ea m-a adus în această situaţie, a pus presiune pe mine şi mi-a fost greu să mă descurc”, a declarat sportiva, potrivit News.ro.