Simona Halep și-a aflat adversara din primul tur de la US Open / Tabloul complet al competiției

(30 de ani, 7 WTA) și-a aflat prima adversară pe care o va întâlni la cel de-al patrulea Grand Slem al anului, US Open, turneu care se desfășoară în perioada 29 august – 11 septembrie, la New York.

Și celelalte patru românce aflate pe tabloul principal, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian, și-au aflat adversarele, în timp ce Ana Bogdan, Alexandra Ignatik Cadanțu și Gabriela Talabă Lee sunt în calificări.

Simona Halep va întâlni, în primul tur, o jucătoare venită din calificări.

Jaqueline Cristian, revenită după grava accidentare avută la genunchi, nu a avut parte de o tragere ușoară, căci se va duela cu Anett Kontaveit, cap de serie numărul 2. Dacă va obţine calificarea, românca de 24 de ani va da piept mai departe cu Serena Williams, cea care va juca ultimul turneu din carieră.

No. 2 seed Anett Kontaveit’s quarter includes Leylah Fernandez, Barbora Krejickova and Ons Jabeur.

Sorana Cîrstea pleacă favorită în primul tur al competiției. Românca se va duela cu Laura Siegemund, numărul 216 WTA.

La rândul ei, Irina Begu o va întâlni în primul tur pe Elise Mertens (32 WTA).

După publicarea tabloului principal, oficialii de la US Open au anunţat şi care ar putea fi cele mai încinse „sferturi” ale competiției. Simona Halep s-ar putea duela în această fază cu Maria Sakkari, cap de serie numărul 3.

If the top seeds advance in the women’s singles draw:

