Gianni Infantino, președintele FIFA, consideră că pentru echipele ruse de a participa la competițiile internaționale de ar trebui ridicată. În opinia sa, această măsură nu a avut nici o consecință.

Gianni Infantino, în favoarea fotbalului rusesc

Preşedintele FIFA a afirmat că interdicţia impusă Rusiei cu privire la participarea în trebuie ridicată. El consideră că această măsură „nu a realizat nimic. Gianni Infantino crede că ridicarea interdicției ar trebui să se producă la nielul echipelor de tineret, după cum relatează EFE. El a vorbit pe acest subiect într-un interviu acordat postului de televiziune britanic Sky.

„Este ceva ce trebuie să facem, cu siguranţă, cel puţin la nivel de tineret. Această interdicţie nu a realizat nimic; a creat doar mai multă frustrare şi ură. A ridica interdicţia pentru echipele de tineret feminine şi masculine cred că ar ajuta”, a declarat șeful FIFA.

Echipele de club din Rusia, la fel ca și echipele naționale au fost excluse din competiţiile internaţionale în contextul războiului declanșat în Ucraina, la începutul anului 2022.

Ce spune despre premiul acordat lui Trump

În același context, Infantino s-a declarat împotriva unei eventuale interdicții impusă Israelului, în contextul războiului din Gaza. El a apreciat că o astfel de decizie ar fi echivalentul unei înfrângeri. Gianni Infantino susține că în statutele ar trebui incluse prevederi care să stabilească faptul că nici o țară nu trebuie exclusă din competițiile fotbalistice, indiferent de ceea ce fac liderii politici.

„Ar trebui să ne asigurăm în statutele noastre că nicio ţară nu poate fi interzisă să joace fotbal din cauza acţiunilor liderilor săi politici”, a subliniat el.

În acelaşi interviu, șeful FIFA a apărat decizia organizaţiei de a acorda lui Donald Trump Premiul FIFA pentru pace, o distincție nou creată. Oficialul fotbalului mondial a recunoscut indirect că acest premiu a fost creat pentru Trump.

„Îl merită, în mod obiectiv. Şi nu spun doar eu; un laureat al Premiului Nobel pentru Pace (s-a referit la Maria Corina Machado – n. red.) a spus şi el acelaşi lucru. El a jucat un rol esenţial în rezolvarea conflictelor şi salvarea a mii de vieţi”, a declarat el.