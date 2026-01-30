B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » VIDEO: Semifinală de infarct la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat după cea mai lungă semifinală din istoria competiției

VIDEO: Semifinală de infarct la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat după cea mai lungă semifinală din istoria competiției

Adrian A
30 ian. 2026, 12:32
Sursă foto: Captură video Youtube/Eurosport

Carlos Alcaraz s-a calificat dramatic în finala Australian Open 2026, după ce l-a învins în 5 seturi pe Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5.

Semifinală istorică la Australian Open

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev s-au confruntat într-o semifinală memorabilă la Australian Open, cea mai lungă din istoria competiției. Cei doi au luptat până la epuizare mai bine de 5 ore, iar ibericul a ieși învingător.

Mari probleme pentru Carlos Alcaraz

Alcaraz a fost jucătorul mai bun în prima parte a meciului și a câștigat primele două seturi, iar în setul 3 s-a apropiat la un singur game de victorie, când a condus cu 5-4. Doar că în acel moment liderul ATP se confrunta deja cu crampe musculare și meciul a luat o întorsătură nefericită pentru el. Spaniolul a cerut time-out medical, iar Zverev și-a ieșit din minți, acuzând că adversarul trișează.

Alcaraz s-a chinuit vizibil, dar a reușit să împingă setul în tie-break, unde Zverev a profitat de problemele sale de mobilitate și a rămas în meci. În setul al 4-lea s-a mers cu serviciul până în tie-break, unde tot Zverev a avut câștig de cauză, astfel că s-a intrat în decisiv.

În ultimul set, neamțul a făcut break în primul game și și-a menținut avantajul până la 5-4, când a servit pentru meci. Alcaraz a reușit break-ul prin care a supraviețuit, iar apoi a câștigat și următoarele două game-uri și s-a impus cu scorul final de 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, după 5 ore și 27 de minute de joc.

Declarații după semifinala de la Australian Open

La interviul acordat pe teren imediat după meci, Alcaraz a explicat cum a reușit să reziste într-un meci de o asemenea intensitate.

„Crezând, crezând mereu. Întotdeauna am spus că trebuie să crezi în tine, indiferent ce probleme ai. Am avut probleme de la mijlocul setului 3, din punct de vedere fizic a fost unul dintre cele mai solicitante meciuri pe care le-am jucat în cariera mea.

Am mai fost însă în astfel de situații, am mai fost în astfel de meciuri, știam că trebuie să lupt, pentru că vor apărea șansele. Sunt foarte mândru de modul în care am luptat și am revenit în setul decisiv.”, a declarat spaniolul, citat de eurosport.ro.

