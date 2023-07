Sorana Cîrstea atacată la Wimbledon: „Sper să putrezești în iad”

Sorana Cîrstea este victima unor atacuri fără precedent pe rețele sociale, după ce a postat un mesaj pe Instagram, caracterizat ca fiind cu tentă homofobă.

Mesajul Soranei Cîrstea

„Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți”, a fost mesajul postat, în engleză, de Sorana, care a stârnit furia fanilor, conform Ziare.com.

Apoi, ea s-a trezit criticată pe rețelele de socializare unde I s-au adresat vorbe urâte.

Criticile adresate sportivei

„E atât de dezgustător… E un motiv întemeiat s-o urăști. Ce înseamnă să-i faci pe copii inocenți din nou? Să putrezești în iad!”.

„Nici nu știu ce înseamnă. Dacă te iei după anumite standarde «feminine», femeile atlete nu ar trebui să existe”.

„Un story incredibil de dezamăgitor din partea Soranei Cîrstea”.

„Sorana Cîrstea folosește platforma pentru a ne duce înapoi câteva decenii”

„Sorana Cîrstea e homofobă”

„Cum ar fi s-o facem pe Sorana Cîrstea să se ducă înapoi la școală?”

„Este din România, probabil că 95% din populație are aceeași mentalitate”

„Toți jucătorii gay de la Wimbledon, ar fi bine să vă feriți!”

Tenismena din Târgoviște a fost programată să joace marți la Wimbledon, unde o va întâlni pe jucătoarea germană Tatiana Maria (58 WTA).