Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Brisbane, după ce a trecut de fosta câștigătoare de Roland Garros, Jelena Ostapenko. Urmează meciul cu Aryna Sabalenka.

Sorana Cîrstea a trecut la pas de Ostapenko

Pentru a treia oară, în șapte întâlniri directe, Sorana Cîrstea (41 WTA) a reușit să o învingă pe letona (23 WTA).

Sportiva din Târgovişte, aflată la ultimul an al carierei, s-a impus în turul doi în faţa jucătoarei din Letonia, Jelena Ostapenko, favorită 14, scor 6-2, 7-6.

Victoria împotriva lui Ostapenko a venit după ce Sorana o învinsese duminică în două seturi, 6-3, 6-1, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, într-un meci din primul tur.

Pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare, Sorana Cîrstea va avea un duel cu ocupanta locului întâi în clasamentul mondial, Aryna Sabalenka. Număr 1 mondial, Arina Sabalenka a avut nevoie de doar 46 de minute pentru a trece de Cristina Bucsa din Spania, scor 6-0, 6-1.

Împotriva Arynei Sabalenka, Sorana Cîrstea a mai jucat de două ori până în prezent. Ambele întâlniri au avut loc în 2023; la Miami, Cîrstea s-a impus cu 6-4, 6-4, iar, pe zgura de la Madrid, bielrousa a reușit calificarea, scor 6-4, 6-3.

Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Ultimul an din cariera Soranei

Sorana Cîrstea a anunţat la finele anului trecut, că 2026 va fi ultimul al său în circuitul WTA. Ea a declarat că într-o carieră de 20 de ani a trăit un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat.

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis.

Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui.

„Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio”. Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un „ne vedem încă o dată”.

Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele. Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat”, a transmis