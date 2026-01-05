B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United

Adrian Teampău
05 ian. 2026, 20:35
Louis Munteanu sursa foto: Hepta SportPictures / Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Louis Munteanu va juca în America
  2. Calitățile românului, apreciate de conducerea clubului
  3. Cartea de vizită a fotbalistului Louis Munteanu

Louis Munteanu, atacantul CFR Cluj, s-a transferat în Major Soccer League (MLS), unde a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate cu D.C. United. Transferul s-a făcut pentru suma de 7 milioane de dolari.

Louis Munteanu va juca în America

Atacantul român urmează să facă vizita medicală marți, 6 ianuarie, după care va reveni în România pentru a-i fi eliberată viza care să-i dea dreptul să evolueze în SUA. Louis Munteanu a fost transferat definitiv de DC United, echipă din MLS și va putea juca, cel mai devreme, pe 22 februarie, în meciul de fotbal cu Philadelphia Union, din prima etapă.

În runda a treia, românul îl va înfrunta pe Lionel Messi, dat fiind că noua sa echipă va juca contra lui Inter Miami. De menționat că gruparea din Washington a terminat pe ultimul loc în sezonul trecut în Conferința de Est.

„Clubul roșu-negru (DC United – n. red.) a semnat cu atacantul în vârstă de 23 de ani în schimbul sumei de 7 milioane de dolari, un record pentru club. Munteanu se va alătura echipei roș-negre în așteptarea primirii vizei P-1 și a certificatului de transfer internațional (ITC). D.C. United a semnat cu Munteanu un contract pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-’29, cu opțiune de prelungire pentru 2029-’30”, se arată într-un comunicat al clubului.

Calitățile românului, apreciate de conducerea clubului

Dr. Erkut Sogut, directorul general al D.C. United pentru operaţiuni fotbalistice, a apreciat calitățile atacantului Louis Munteanu, spunân că acesta reprezintă o soluție excelentă pentru compartimentul ofensiv al grupării.

„Louis este un tânăr atacant dinamic, ale cărui abilități de finalizare și versatilitate îl fac un component excelent pentru actualul nostru grup ofensiv. Mișcările sale fără minge, ritmul neobosit, abilitatea de a crea spațiu și finalizarea instinctivă în careu adaugă o altă dimensiune atacului nostru. Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga în primul său sezon cu CFR Cluj este o dovadă a eticii de muncă și a abilității naturale de a marca goluri a lui Louis”, a declarat Erkut Sogut.

Potrivit spuselor sale, calitățile tânărului jucător, dar și experiența sa în fotbalul european sunt de natură să facă diferența. Drept urmare, gruparea a decis să-l aducă în MLS.

„Acest lucru, împreună cu experiența sa europeană la o vârstă atât de tânără, îl diferențiază de alți jucători, motiv pentru care am fost hotărâți să-l aducem la club. Suntem încântați să-l întâmpinăm!”, a mai spus oficialul lui DC United.

Cartea de vizită a fotbalistului Louis Munteanu

În vârstă de 23 de ani, tânărul fotbalist român se alătură echipei DC United după ce a petrecut două sezoane la CFR Cluj. Louis Munteanu s-a alăturat clubului pe 31 iulie 2024, venind de la echipa italiană ACF Fiorentina. În primul său sezon cu CFR, a fost golgheterul SuperLigii cu 23 de goluri şi a jucat un rol cheie în câştigarea Cupei României.

În cele două sezoane petrecute la CFR Cluj, a jucat 63 de meciuri, marcând 28 de goluri. A participat la jocurile din UEFA Europa League, cât şi în calificările pentru UEFA Europa Conference League.

Înainte de CFR Cluj, Munteanu a petrecut două sezoane la echipa Primavera a Fiorentinei, jucând pentru echipa U-19. El a ajuns în Italia pe 24 septembrie 2020 şi a jucat 40 de meciuri, marcând 13 goluri. Cu Fiorentina a câșigat Coppa Italia Primavera şi Supercoppa Primavera în 2021.

După două sezoane, atacantul s-a întors, în 2022, la clubul la care a debutat, FC Farul Constanţa, sub formă de împrumut.

