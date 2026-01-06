Gigi Becali spune că nu mai are încredere „în niciun om”, după ce a fost foarte dezamăgit de unul dintre verii săi, Virgil. Becali spune că l-a iubit ca pe un frate, dar „am aflat ce a făcut”.

De ce nu mai are Becali încredere în oameni

Virgil Becali a fost văzut în preajma lui Gigi Becali mult timp, dar ultimii ani nu a mai apărut în nici măcar la meciurile FCSB.

„Nu mai am încredere în niciun om. Nu mai am! Bine, de exemplu în MM (n.r – Mihai Stoica) și Pinti (n.r – Mihai Pintilii) am, dar vorbesc la modul general. Nu mai am încredere.

De ce nu mai am? De la un singur om. Îl cheamă Virgil. Nu spun mai multe. Am avut mare încredere în el. Nu l-am certat niciodată, n-am avut nimic niciodată, l-am iubit ca pe un frate. Da, vărul meu.

Omul ăsta m-a făcut să nu mai am încredere deloc. N-are rost să vorbim, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui. Am aflat astă-vară de ceea ce a făcut”, a spus Gigi Becali, la Digisport, potrivit