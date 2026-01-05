B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League

Adrian A
05 ian. 2026, 12:55
Sursă foto: BBC.com
  1. Amorim, dat afară de patronii lui Manchester United
  2. Amorim, declarații războinice înainte de a fi dat afară
  3. Și Chelsea și-a dat afară antrenorul

Manchester United a anunțat că tehnicianul Ruben Amorim a fost dat afară de la echipă. Antrenorul portughez a rezistat doar un an și trei luni pe banca celor de la United.

Manchester United i-a arătat ușa lui Ruben Amorim după un mandat cu cifre dezolante. Concret, tehnicianul portughez a câștigat doar 24 din cele 63 de meciuri în care a stat pe banca lui Manchester.

Rezultatul care a umplut paharul răbdării conducerii a venit, duminică, în meciul pe care Manchester United la terminat la egalitate cu cei de la Leeds, 1-1.

„Cu Manchester United pe locul șase în Premier League, conducerea clubului a luat cu regret decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare. Aceasta le va oferi echipei cea mai bună șansă de a obține cel mai bun loc posibil la finalul sezonului din Premier League.

Clubul îi mulțumește lui Ruben pentru contribuția sa și îi urează mult succes în viitor.”, se arată într-un comunicat al clubului Manchester United.

Amorim, declarații războinice înainte de a fi dat afară

Doar cu o zi înainte, Ruben Amorim îi ataca pe șefii de pe Old Trafford, acuzându-i că nu îi oferă putere de decizie în club.

„Am venit aici ca să fiu managerul lui Manchester, nu doar antrenorul. Știu că numele meu nu este Tuchel, Conte sau Mourinho, dar sunt managerul acestui club. Așa va fi timp de 18 luni sau până când conducerea va decide altceva. Nu plec eu. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască.

Fiecare departament trebuie să își facă treaba: scoutingul, directorul sportiv. Eu mi-o voi face pe a mea timp de 18 luni și apoi mergem mai departe. Dacă oamenii nu pot face față criticilor, atunci trebuie să schimbăm clubul. Eu am venit aici să fiu managerul lui Manchester, nu doar antrenorul.”, declara Ruben Amorim.

Și Chelsea și-a dat afară antrenorul

Manchester este al doilea club din Premier League care rămâne fără antrenor la început de an. Chiar în prima zi din 2026, Chelsea l-a dat afară pe Enzo Maresca.

După seria neagră de rezultate din campionat, cu doar o singură victorie în 7 meciuri, Italianul s-a văzut pus sub o presiune uriașă nu numai de conducere, dar și de suporteri.

