Sorana Cîrstea este în culmea fericirii. Anunțul făcut de sportivă: „Sunt foarte mândră”

Sorana Cîrstea are de ce să fie mândră! A avut un an excelent, cu performanțe notabile atât pe plan personal, cât și profesional. A ajuns în sferturile de finală la US Open, o realizare neegalată din 2009, de la Roland Garros, iar, acum a primit o veste excelentă.

Sorana Cîrstea se pregătește pentru Transilvanya Open din Cluj

În 2023, , devenind cea mai bine clasată jucătoare de tenis româncă, ocupând locul 26 în clasamentul WTA cu 1765 de puncte. Aceasta se apropie acum de recordul carierei sale, obținut în 2013, când s-a clasat pe locul 21 WTA. Cu toate că a fost eliminată rapid din turneul din Beijing, China, Sorana a reușit să se mențină în top.

impresionante: a câștigat la Catalonia și a ajuns în sferturile de finală la Indian Wells, iar la Miami a atins semifinalele. Acum, Sorana Cîrstea se pregătește pentru Transilvanya Open din Cluj.

Sportiva are standarde mai ridicate decât un clasament WTA 250

„Vreau să mulțumesc pentru această oportunitate de a juca acasă, înseamnă enorm pentru mine. Acest turneu este la standarde mult mai ridicate decât un WTA 250. Totul este exemplar și sunt foarte mândră, la fel ca celelalte sportive românce, de ce s-a realizat aici.

Îți mulțumesc (n.r. – lui Patrick Ciorcilă, directorul turneului) pentru eforturile pe care le faci, știu din culise cât de greu a fost să obții acest turneu și cât te-ai luptat ca să avem acest turneu acasă, ca să avem acest eveniment de tenis la Cluj. Mă bucur să fiu aici, în 2018 am jucat aici cu echipa de Fed Cup.

Anul trecut am fost, din păcate, accidentată, dar mă bucur să fiu în formă pentru acest turneu. După cum știi, i-am cerut antrenorului meu să facem planurile în așa fel încât să ajung la Cluj cât mai în formă”, a declarat Sorana, potrivit .