Stănel Nicoliță, fratele celebrului fotbalist, are noi informații despre situația acestuia. „Este bine sănătos, n-are datorii la nimeni”

Conform zvonurilor, Bănel Nicoliță ar fi fugit din România de frica cămătarilor. Stănel Nicoliță, fratele celebrului fotbalist, a transmis noi informații privind starea fratelui său, conform publicației Obiectiv Vocea Brăilei

Acesta era căutat pentru suma de 100.000 de euro. Informații privind relația lui Bănel cu cămătarii au mai circulat și prin 2019, când acesta ar fi fost căutat pentru suma de 7.000 de euro

Vestea plecării din țară a lui Bănel i-a luat prin surprinde și pe Ionel Voinea, primarul orașului Făurei, dar și pe Ionel Iuga, antrenor la Dacia Unirea Brăila.

Stelian Nicoliță: „E bine sănătos, n-are datorii la nimeni”

Stelian este cel care se ocupă acum de echipa fratelui său, CS Făurei, iar acesta s-a angajat să răspundă întrebărilor privind starea fratelui său.

“Bănel nu are datorii la nimeni. El este bine sănătos, este plecat din țară iar acolo joacă fotbal și antrenează o grupă de copii. Familia este bine. Chiar mă amuz când citesc tot felul de invenții ale presei centrale. Bănel este obișnuit să facă lucruri foarte bune și așa face în acest moment. Nu pot să spun unde este plecat, dar vă asigur că este bine”, a declarat acesta.

Ionel Voinea: „Suma investită este prea mare, s-ar fi văzut în rezultatele echipei”

Primarul orașului Făurei a transmis că, într-adevăr, Nicoliță a investit o sumă imensă de bani în echipa CS Făurei, dar în niciun caz nu a investit suma de 300.000 de euro.

“Nu neg că a adus bani, dar suma despre care se vorbește este uriașă. Echipa CS Făurei a beneficiat an de an de cel puțin 2 miliarde de lei vechi. Am adus și câțiva sponsori. Să nu confundăm cheltuielile personale cu cele ale clubului. Sumele alocate contractelor de joc depuse la FRF au fost aduse de primăria Făurei și de sponsori. Dacă a mai avut și alte contracte, eu nu cunosc acest lucru. Eu știu doar despre sumele care erau pentru alocare de la buget. A cheltuit bani în anumite momente cu masa jucătorilor, cu mobilarea camerelor de la stadion, unde stăteau fotbaliștii vara. Dar nu putem vorbi despre 300.000 de euro. Da, este adevărat că Bănel și-a pierdut foarte mult timp la Făurei cu acest proiect și este posibil ca aceasta să fi fost o cauză a divorțului”, a declarat primarul.

Ionel Iuga: „Dacă o fi așa, realmente îmi pare rău”

Fostul coleg al lui Nicoliță, din perioada în care era la Dacia Unirea Brăila, a fost și acesta surprins de vestea plecării fostului coleg. Vestea că Bănel ar fi pierdut tot ce a realizat în cariera sa de fotbalist, de la bunuri materiale, la a fi căutat de către cămătari, l-a luat prin surprindere.

“M-a surprins această veste. Eu îl știu pe Bănel cum era când îl antrenam, era un caracter deosebit. Țineam la el ca la copilul meu. Era un băiat educat la acea vreme. Cu toate că cei din conducerea clubului nu erau de acord, eu am decis în 2001 să-i dau banderola de căpitan la Dacia Unirea, deși în echipă erau fotbaliști care trecuseră și prin prima ligă. Și nu m-a dezamăgit. Parcă nu-mi vine să cred ceea ce se scrie acum despre el. Dacă o fi așa, realmente îmi pare rău”, a declarat fostul coleg al lui Nicoliță.