Suspendarea minimă pe care ar putea să o primească Halep, în opinia unui celebru jurnalist din tenis: „Ar ține-o oricum pe bară acum”

Ben Rothenberg, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din lumea tenisului, a comentat cazul Simonei Halep și a sugerat că românca nu poate să scape fără „o interdicție de cel puțin un an”.

Suspendarea minimă pe care ar putea să o primească Halep, în opinia lui Rothenberg

Jurnalistul consideră că „lucrurile merg din rău în mai rău” pentru dubla-câștigătoare de Grand Slam.

„Lucrurile merg din rău în mai rău pentru fostul număr 1 WTA Simona Halep, care a fost în afara circuitului de la testul său pozitiv din cadrul US Open 2022 pentru o substanță interzisă. Este acum acuzată de pentru iregularități găsite în pașaportul său biologic.

Altfel spus, există atât de multe pe care încă nu le știm despre detaliile cazului lui Halep și motivele acestor întârzieri. Oamenii nu ar trebui să ia așa cum e… ceea ce pare să se întâmple prea mult în acest caz

Apărarea lui Halep este contaminarea, care ar duce probabil la o decizie „nicio vină semnificativă sau neglijență” în cazul în care câștigă. Un astfel de verdict ar veni aproape cu siguranță cu o interdicție de cel puțin un an, ceea ce ar ține-o oricum în afară acum”, a scris jurnalistul, într-o serie de tweet-uri.

Things going from bad to worse for former WTA #1 Simona Halep, who has been off tour since her positive test at 2022 US Open for a banned substance. She’s now charged with a second, separate anti-doping breach for irregularities found in her biological passport. From the ITIA: — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)

Put another way, there is so much we still don’t know about the details of Halep’s case and reasons for these delays. People shouldn’t be taking every protest the defendant makes at face value…which seems to be happening far too much on here. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)