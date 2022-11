Tatăl Simonei Halep, declarație tranșantă în scandalul de dopaj. Stere Halep: „Poate să dea și 100 de ani suspendare”

Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj cu și are la dispoziție 20 de zile pentru a depune o contestație sau a încheia un acord de recunoaștere, ceea ce i-ar putea reduce dintr-o eventuală perioadă de suspendare, însă tatăl său a subliniat că, indiferent de verdictul final, dubla-câștigătoare de Grand Slam „e curată 100%”, transmite .

Stere Halep: „Simona e curată 100%. Poate să dea și 100 de ani suspendare”

Simona Halep este „curată 100%”, a subliniat Stere Halep, tatăl fostului lider WTA.

„Indiferent cum, şi 20 de ani să dea, noi suntem curaţi. Simona e curată 100%. Poate să dea şi 100 de ani suspendare. Noi suntem curaţi ca lacrima în faţa Domnului”, a declarat Stere Halep, pentru Observator.

De altfel, numărul vocilor care o susțin pe Simona Halep devine tot mai mare. Inclusiv directorul executiv al WTA, Steve Simon, s-a arătat de părere că fostul lider mondial din tenisul feminin o substanță interzisă.

„Cred că ea nu a făcut nimic intenționat. Nu i-aș pune la îndoială niciodată integritatea Simonei Halep. În același timp, cred sincer în programul nostru anti-doping și îl consider bun. Eu le susțin pe toate jucătoarele noastre, inclusiv pe Simona.Sunt sigur că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală, iar noi vom lua decizia corespunzătoare. Chiar o compătimesc pe Simona, am multă simpatie pentru ea, pentru că nu am niciun dubiu în privința onestității ei”, a declarat Steve Simon, citat de .