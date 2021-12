Tragedie în baschet. Stevan Jelovac a murit la 32 de ani, în urma unui accident vascular cerebral

O mare dramă a fost confirmată în baschetul masculin. Pivotul sârb Stevan Jelovac a murit duminică, 5 decembrie, la vârsta de 32 de ani, după ce pe 14 noiembrie a sufert un accident vascular cerebral.

Jucătorul naționalei Serbiei a fost internat la ATI timp de trei săptămâni, dar medicii nu l-au putut salva pe sportivul de 2,08 metri înălțime. Gigantul sârb a căzut din picioare în timpul unui antrenament al echipei la care evolua, AEK Atena. După ce s-a prăbușit în mijlocul șeidnței de pregătire, el a fost imediat dus la spital.

Baschetbalistul sârb revenise după o accidentare la gleznă. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la Zaragoza, în Spania, în perioada 2014-2017, la Bamberg, în Germania, în 2018 și la Gaziantep, în Turcia, în perioada 2019-2020. De asemenea, Jelovac a bifat nouă selecții în națioanla Serbiei, care a ocupat locul 5 la Campionatul Mondial din 2019.

La AEK Atena, Jelovac avea o medie de 12,6 puncte, 4,4 rebounduri, 1,3 assisturi, 1,3 blocaje și 0,7 mingi „furate” pe meci, informează EuroHoops.

La aflarea nefericitei vești, cluburile la care a evoluat sârbul și fanii săi au reacționat pe Twitter.

We are at a loss for words! RIP and all the best on your last journey! Show them up there how to play basketball! #brosefamily pic.twitter.com/92tJPjCrSp

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) December 5, 2021