Ultrașii echipei naționale continuă protestul împotriva măsurilor pentru accesul pe arene. Trei grupuri anunță că vor merge la stadion, dar doar pentru a protesta în exterior

Trei grupuri ultra ale echipei naționale de fotbal au anunțat că vor continua protestul început în luna martie și nu vor intra pe stadion la meciurile României din cauza condițiilor de acces, despre care spun că sunt „abuzive și liberticide”. Astfel, Honor et Patria, Camarazii România și Ploiești România vor merge la stadion în ziua partidelor, însă „doar pentru a protesta în exterior”.

„Noi, grupurile Camarazii România, Honor et Patria, Ploiești România, am decis să continuăm protestul început în martie și să nu acceptăm condițiile abuzive și liberticide(vaccin, test, deplasări interzise) impuse pentru accesul pe stadioane. Ca grupări ultras, am luptat mereu pentru libertate, atât cea de exprimare cât și de deplasare și de orice fel și am încercat să menținem o linie nonconformistă relativ la încercările de introducere a măsurilor tot mai abuzive de control în stadioane și în societate în general. Lupta noastră nu s-a rezumat niciodată doar la stadion, ci s-a extins și în afara acestuia, ori de câte ori am considerat că este de datoria noastră, ca tineri ultrasi, să ne facem auziți, mesajele și acțiunile noastre vorbesc de la sine”, se arată în comunicatul semnat de cele trei grupuri.

Grupurile s-au arătat convinse că măsurile impuse pentru accesul pe stadioane vor deveni „noul normal” în viitor.

„În primul rând, considerăm că acceptarea măsurilor impuse actualmente pentru acces pe stadion pentru a ne satisface pasiunea și plăcerea este împotriva principiilor și integrității noastre ca oameni. Suntem siguri că aceste măsuri odată acceptate, vor deveni standard în viitor și vor reprezenta „noul normal”, ceea ce nu putem concepe pentru noi și pentru semenii noștri. În al doilea rând, nu putem accepta clasificarea oamenilor în „buni” și „răi” din punct de vedere al controlului sanitar și biometric și nu vom accepta acest lucru nici în afara stadionului. Ultras înseamnă libertate! Libertatea noastră nu poate fi condiționată de măsurile lor nefondate și nici nu acceptă să fie încadrată între ghilimele”, se mai arată în același comunicat.

Cele trei grupuri spun că nu îi judecă pe fanii care vor decide să intre, totuși, pe arene.

„Credem că prin accesul în stadion în condițiile actuale am LEGITIMA aceste măsuri liberticide și deci am fi complici la abuzurile și discriminările și mai mari care vor urma. Nu îi judecăm pe cei care decid să intre pe stadion, fiecare merge pe linia pe care consideră, și nu susținem că am fi singurii care dețin adevărul. Noi am decis să continuăm coerent pe linia începută odată cu lansarea protestului, în felul nostru. Ne vom deplasa în măsura posibilităților la stadion în ziua meciului, dar doar pentru a protesta din exterior, până când aceste abuzuri vor înceta și vom simți iar libertatea”, conform aceleiași surse.

E de remarcat că de pe lista de semnatari lipsește Uniți sub Tricolor, grup al cărui fondator a fost, printre alții, și deputatul George Simion, liderul AUR. Politicianul a co-fondat și Honor et Patria.

Echipa națională continuă campania de calificare la Cupa Mondială din Qatar 2022, însă are o misiune tot mai complicată, având în vedere că a strâns doar trei puncte în tot atâtea partide și este pe poziția a 4-a. Liderul-surpriză al grupei este Armenia, cu maximum de puncte după trei meciuri, în timp ce Germania este abia pe 3, în afara locurilor de calificare. Mirel Rădoi a anunțat, marți, lotul convocat pentru cele trei partide din septembrie.

Programul echipei naționale în luna septembrie: