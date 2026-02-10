B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Un biatlonist medaliat olimpic a mărturisit că și-a înșelat iubita și a cerut iertare: „Am făcut cea mai mare greșeală” (VIDEO)

Un biatlonist medaliat olimpic a mărturisit că și-a înșelat iubita și a cerut iertare: „Am făcut cea mai mare greșeală” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 22:30
Un biatlonist medaliat olimpic a mărturisit că și-a înșelat iubita și a cerut iertare: „Am făcut cea mai mare greșeală” (VIDEO)
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid. Sursa foto: Hepta ­- DPA Images / Hendrik Schmidt

Un biatlonist norvegian a mărturisit că și-a înșelat iubita, la scurt timp după ce a câștigat medalia de bronz la proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de Iarnă. Sturla Holm Laegreid a spus că-i pare foarte rău și ar fi vrut s-o aibă alături pe iubita sa în aceste momente.

Un biatlonist norvegian plânge de dorul iubitei, după ce a fost medaliat

„Există o persoană cu care aș fi vrut să mă bucur de această medalie, dar care poate nu se uită azi. Cu şase luni în urmă, am întâlnit iubirea vieţii mele. E cea mai frumoasă şi drăguţă persoană din lume.

Dar cu trei luni în urmă, am făcut cea mai mare greşeală şi am înşelat-o. I-am spus acum circa o săptămână. A fost cea mai grea săptămână din viaţa mea.

Am avut medalia de aur în viaţa mea şi probabil mulţi mă privesc cu alți ochi, dar eu am ochi numai pentru ea.

Sportul a ocupat un loc puţin diferit în viaţa mea în ultimele zile. Da, aş fi vrut să pot să împărtăşesc cu ea acest lucru”, a spus Sturla Holm Laegreid.

Laegreid, care are 28 de ani, s-a clasat pe locul 3 în proba individuală masculină de 20 de km, după conaționalul Johan-Olav Botn și francezul Eric Perrot.

