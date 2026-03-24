Suporterii europeni sunt nemulțumiți de prețurile exorbitante cerute de FIFA pentru biletele puse în vânzare la Cupa Mondială din această vară, Ei au făcut o plângere la Comisia Europeană acuzând organizația că abuzează de poziția sa de monopol.

Suporterii cer bilete mai ieftine

Prețurile practicate de FIFA pentru biletele de intrare la meciurile din Statele Unite, Mexic și Canada sunt considerate prohibitive de suporterii europeni. Deși Gianni Infantino, președintele forului mondial de fotbal s-a lăudat că cererea de bilete pentru competiția organizată în vară a depășit orice record, mulți solicitanți nu-și permit prețurile.

În acest context, Federaţia Europeană a Suporterilor (FSE) a depus o plângere la împotriva FIFA. Organizația reclamă prețurile exorbitante ale biletelor pentru Cupa Mondială şi procedurile de achiziţie „opace şi nedrepte”, informează AFP.

Suporterii au acționat împreună cu Euroconsumers, o organizaţie care reprezintă consumatorii de pe întreg continentul. ESF a depus o plângere oficială la Comisia Europeană împotriva FIFA pentru că aceasta a „abuzat de poziţia sa de monopol”, a indicat asociaţia, într-un comunicat.

De altfel, asociaţia suporterilor a îndemnat FIFA, încă de la mijlocul lunii decembrie, să fie consultată pentru a găsi o soluție care să respecte „tradiţia, universalitatea şi semnificaţia culturală a Cupei Mondiale”.

FSE cere ajutorul autorităților europene

FSE îşi prezintă cazul în faţa instituțiilor europene privind concurenţa, argumentând că FIFA s-a folosit de monopolul asupra pentru Cupa Mondială pentru a impune fanilor condiţii care nu ar fi niciodată acceptabile pe o piaţă competitivă. Suporterii europeni și Euroconsumers solicită Comisiei să impună celor de la FIFA să abandoneze la „tarifarea dinamică” și să „îngheţe preţurile” la nivelurile anunţate în decembrie.

Fanii solicită ca pentru următoarea fază de vânzare, din luna aprilie, FIFA să publice cu cel puțin 48 de ore înainte numărul biletelor rămase la fiecare categorie. Cele două organizații denunță șase abuzuri specifice, între care prețurile foarte mari, peste cele practicate la edițiile anterioare, care depăşesc propriile estimări ale FIFA.

Cele mai ieftine bilete pentru turneul final din vară pornesc de la 4.185 de dolari (3.609 euro). Fanii susțin că prețul este de şapte ori mai mare decât la Cupa Mondială din 2022, din Qatar. De asemenea, organizațiile reclamă „publicitatea momeală” pentru un bilet de 60 de dolari în faza grupelor, care au fost „practic epuizate înainte de deschiderea vânzărilor pentru publicul larg”, precum şi o „tarifare dinamică necontrolată”.

FSE şi Euroconsumers acuză faptul că regulile de vânzare sunt „opace”, deoarece „amplasarea locurilor, configuraţia stadioanelor şi chiar echipele care joacă nu sunt garantate în momentul achiziţiei”. Cele două organizaţii deplâng utilizarea de către FIFA a „tehnicilor de vânzare sub presiune” şi profitul obţinut din potenţiala revânzare a biletelor prin perceperea unui comision de 15%.

Infantino se lăuda cu o cerere record de la suporterii fotbalului

Președintele FIFA spunea, în luna ianuarie, că a primit aproximativ jumătate de miliard de cereri pentru bilete la meciurile programate la Cupa Mondială. Gianni Infantino susținea, la momentul respectiv, că cererea este de 10 ori mai mare decât biletele vândute în istoria de 100 de ani a competiției.

„În ultimele patru săptămâni, am primit 500 de milioane de cereri de bilete. Pentru 6,5-7 milioane de bilete. Este o cifră pe care nu am mai văzut-o până acum, nimic nu se apropie de ea, nici măcar de departe. Nu ştiu de câte ori am putea umple stadionul”, anunța șeful FIFA în ianuarie.

Potrivit spuselor sale, dacă ar fi putut acoperi toate cererile de bilete, s-ar umple stadioane pentru 1.000 de ani de Cupe Mondiale. În opinia sa, acest lucru demonstrează că există un entuziasm foarte mare pentru Cupa Mondială.

„Dacă ne gândim că, în 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, s-au vândut 50 de milioane de bilete, iar acum sunt 500 de milioane de bilete solicitate, am putea umple stadioanele timp de 1.000 de ani de Cupe Mondiale. Acest lucru demonstrează pur şi simplu entuziasmul care există”, a mai spus Infantino.