Anunț important pentru naționala României! Portarul Ionuț Radu va ajunge la lotul naționalei României pentru duelul cu Turcia, din barajul de calificare la Cupa Mondială 2026, după ce clubul său, Celta Vigo, a oferit detalii despre starea sa medicală.

Deși goalkeeperul s-a accidentat la finalul meciului cu Deportivo Alaves, pierdut de echipa sa cu 3-4, oficialii clubului spaniol au transmis că nu este vorba despre o problemă gravă.

Potrivit informațiilor comunicate de club, investigațiile medicale au arătat că portarul român nu a suferit o accidentare serioasă, ci doar o lovitură la nivelul gambei.

‘‘În urma unei examinări cu ultrasunete, stafful medical al clubului a determinat că (Ionuţ) Andrei Radu a suferit o contuzie la gambă, fără leziune musculară. Portarul echipei Celta a simţit un disconfort în timpul meciului cu Deportivo Alaves şi a avut nevoie de asistenţă medicală la finalul jocului, dar examinările ulterioare au exclus o leziune structurală. Ca rezultat, jucătorul se va alătura echipei naţionale a României. Clubul îi urează mare succes la echipa naţională”, a transmis clubul spaniol într-un comunicat de presă.

Astfel, Radu este disponibil pentru selecționer și poate intra în calcule pentru partida importantă cu Turcia.

Ce probleme are România în lot înainte de baraj

Selecționerul a avut inițial trei portari în lot pentru aceste meciuri decisive: Ionuț Radu, Marian Aioani și Mihai Popa.

Situația s-a complicat după ce Mihai Popa s-a accidentat în partida dintre CFR Cluj și Rapid, fiind necesară convocarea lui Cătălin Căbuz. Ulterior, din cauza incertitudinilor legate de Radu, în lot a fost chemat și Laurențiu Popescu, potrivit .

Când joacă România cu Turcia și ce urmează

Naționala României va înfrunta Turcia joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026.

În funcție de rezultatul acestui meci, tricolorii vor disputa pe 31 martie fie finala barajului, fie un meci amical, adversara urmând să fie Slovacia sau Kosovo.