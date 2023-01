Un gest pentru bătrânii uitați de toți, făcut de o jucătoare de tenis din România. Mesajul sportivei

Apreciata jucătoare de tenis Mihaela Buzărnescu a strâns ajutoare pentru o familie care locuiește în într-un de lângă Alba-Iulia.

„Acum câteva săptămâni am postat un story pe care îl văzusem pe social media și m-a marcat enorm și am spus, am promis că voi ajunge la domnul Zaharia și iată-mă că am venit”, a spus Mihaela Buzărnescu.

A mers cu sacoșele încărcate la casa domnului Zaharia

„Pozele vorbesc de la sine, fără alte cuvinte în plus. Am promis că voi ajuta cât pot și cum pot. Doresc doar ca și alții să poată ajuta.

Sper ca prin cât mai multe reshare-uri pe conturile voastre, să ajungă la cât mai multe persoane ce pot face un bine. Nu fac nicio reclama!”, a postat sportiva pe Instagram.