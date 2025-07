Un martor susține contrariul anchetatorilor. Șoferul care a filmat accidentul lui Diogo Jota spune că nu circula cu viteză

După moartea fotbalistului portughez și a fratelui său, Andre Silva, într-un accident petrecut în Zamora, Spania, anchetatorii și martorii oferă versiuni diferite asupra cauzelor tragediei.

Potrivit unui raport preliminar al Guardia Civil, Lamborghini-ul în care se aflau cei doi ar fi circulat cu viteză peste limita legală de 120 km/h, în momentul în care un posibil explozie a cauzat pierderea controlului și incendiul fatal.

Șoferul care a filmat accidentul neagă viteza excesivă

Jose Azevedo, un șofer portughez de camion care se afla pe același drum, spune că mașina nu avea o viteză excesivă și că frații păreau relaxați. „Au trecut pe lângă mine liniștiți. Nu mergeau tare, am cuvântul meu de onoare”, a declarat Azevedo citat de .

El este cel care a filmat primele imagini de la fața locului și care a încercat, fără succes, să stingă focul cu un extinctor.

„Nu am putut face nimic. Impactul a fost devastator. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar am conștiința împăcată. Știu ce am văzut”, a mai spus martorul.

Ancheta este în desfășurare

Un al doilea martor, identificat ca Jose Alex Duarte, a confirmat pentru presa portugheză că a fost depășit de Lamborghini cu doar cinci minute înainte de accident și că mașina se deplasa „cu viteză moderată”. În ciuda acestor mărturii, autoritățile spaniole au transmis că raportul final privind cauzele accidentului nu este încă finalizat.

Conform sursei citate, poliția din Zamora continuă analiza tehnică pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului care a dus la moartea a doi tineri și a șocat lumea fotbalului.