Un nou studiu calculează beneficiile mersului pe jos în funţie de greutate. Cum se poate reduce riscul unor boli

Un argumentează: dacă se fac 8.600 de pași pe zi, se poate preveni creșterea în la , iar cei deja supraponderali își pot reduce la jumătate șansele de a deveni obezi prin adăugarea a încă 2.400 de pași – adică 11.000 de pași pe zi.

Studiul a analizat patru ani de date privind activitatea și sănătatea de la peste 6.000 de participanți la Programul de cercetare All of Us al National Institutes of Health, dedicat cercetării modalităților de dezvoltare a asistenței medicale individualizate.

Participanții la studiul publicat în revista Nature Medicine au purtat dispozitive de urmărire a activității cel puțin 10 ore pe zi și au permis accesul cercetătorilor la dosarele lor electronice de sănătate pe parcursul mai multor ani.

„Studiul nostru a avut o medie de patru ani de monitorizare continuă a activității. Astfel, am putut să luăm în considerare totalitatea activității între momentul în care a început monitorizarea și momentul în care a fost diagnosticată o boală, ceea ce reprezintă un avantaj major, deoarece nu a trebuit să facem presupuneri cu privire la activitatea în timp, spre deosebire de toate studiile anterioare”, a declarat Brittain.

Persoanele participante la studiu aveau vârste cuprinse între 41 și 67 de ani și niveluri ale indicelui de masă corporală de la 24,3, intervalul de greutate sănătoasă, la 32,9, care este considerat obez.

Mersul poate reduce obezitatea