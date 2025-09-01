Un om de afaceri din Polonia a fost aspru criticat în mediul online, după ce a furat de la un copil șapca pe care acesta o primise de la un jucător de tenis. Totul s-a întâmplat după un meci la US Open.

Ce gest a făcut omul de afaceri după meciul de tenis

Cum s-a scuzat afaceristul și ce a făcut după gafă

Kamil Majchrzak l-a învins pe Karen Khachanov în cinci seturi, apoi s-a dus la tribune și i-a dat șapca sa unuia dintre copii. Numai că afaceristul polonez, aflat lângă băiat, i-a luat acestuia șapca din mână, apoi i-a dat-o soției sale, care a băgat-o într-o sacoșă.

Totul a durat câteva secunde și a fost filmat, clipul devenind viral în online. În tot acest timp, băiatul rămas fără șapcă era vizibil descumpănit:

Internauții au făcut săpături și au descoperit că bărbatul în cauză e Piotr Szczerek, om de afaceri din Polonia, scrie El a transmis ulterior un mesaj în care a cerut scuze și a spus că a returnat șapca băiatului.

„Aș dori să-mi cer scuze băiatului, familiei sale, fanilor și jucătorului însuși. Am făcut o greșeală gravă. În tumultul emoțiilor, am fost convins că jucătorul îmi dădea șapca pentru fiii mei, care-i ceruseră înainte autografe. Din acest motiv am întins mâna. Acum știu că a părut că am luat intenționat șapca de la copil. Nu asta am vrut, dar asta nu schimbă faptul că l-am rănit pe băiat și am dezamăgit fanii. I-am dat șapca înapoi copilului, iar familiei sale i-am cerut scuze. Sper că am reparat măcar parțial prejudiciul cauzat”.

Szczerek a mai spus că a învățat o lecție de umilință din această întâmplare: „De ani de zile, eu și soția mea ne implicăm în ajutorarea copiilor și a tinerilor sportivi, dar acest moment mi-a arătat că o clipă de neatenție poate distruge ani de muncă și voluntariat. E o lecție dureroasă, dar necesară, de umilință pentru mine. Prin urmare, voi ajuta și mai mult copiii și tinerii și mă voi implica mai mult în acțiuni împotriva violenței și urii”.