Vasile Mogoș, luat cu targa de pe teren. A fost accidentat grav în timpul meciului România-Olanda

Prima repriză a a fost cu ghinion pentru „tricolori". Pe lângă golul marcat de olandezi, doi „tricolori" au fost răniți.

Ianis Hagi și Vasile Mogoș, răniți în prima repriză a meciului România-Olanda

, dar a revenit pe teren, iar Vasile Mogoș a fost rănit grav, astfel încât a fost luat cu targa.

Denzel Dumfries a intrat violent în Vasile Mogoș. Jucătorul român a suferit o accidentare gravă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Edi Iordănescu l-a schimbat imediat cu Bogdan Racovițan.

Mogoș a revenit pe teren ca titular, după 3 ani și 3 luni

După victoria cu Ucraina, fotbalistul a spus că ar face orice pentru a se alătura echipei naționale.

„Cred că suntem 26 de titulari în echipa asta. Suntem toţi de suflet. Cred că şi dacă îl întreabă pe Moruţan dacă intră pe teren, o face şi cu un picior rupt, intră şi face diferenţa. Eu m-aş arunca de pe un pod pentru naţională, asta înseamnă să ai suflet. Mi-am dorit de când eram copil să ajung la naţională. Să joci un turneu final cred că este cel mai mare vis al unui copil. Aş face orice pentru echipa naţională. O să fac totul pentru echipa naţională.

A fost cea mai frumoasă atmosferă de când joc fotbal. Am fost toţi împreună bucuroşi. Am arătat că ştim să ne bucurăm. Sperăm să fie aşa şi la următorul meci. Trebuie să fim capabili să fim echilibraţi.Trebuie să fim umili, nu am făcut încă nimic. Tot ce am făcut până acum a fost cu disciplină, cu muncă, şi trebuie să fie la fel în continuare. Am avut la meciul cu Ucraina 100 de minute pielea de găină, de când au intrat colegii, la imn, la goluri… Emoţie mai mare cred că nu am avut niciodată în viaţă, după ce s-a născut fetiţa”, a precizat Vasile Mogoș, conform .