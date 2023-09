Vestea bună care o motivează pe Simona Halep. Ce i-ar fi transmis organizatorii de turnee

Simona Halep este în continuare suspendată provizoriu și va părăsi clasamentul WTA după US Open, ceea ce teoretic i-ar îngreuna considerabil șansele de a participa la turnee importante în cazul unui verdict pozitiv din partea Sport Resolutions. Totuși, ar fi primit o veste bună din partea organizatorilor de turnee.

Simona Halep ar fi fost informată de organizatorii de turnee că va primi wild card-uri

Din informațiile , dubla-câștigătoare de Grand Slam ar fi fost anunțată de directorii unor turnee, direct sau, după caz, prin intermediari, că va primi wild card pentru a putea să joace direct pe tabloul principal.

Cu toate acestea, acordarea de wild card-uri vine la pachet cu câteva condiții. Ea va putea să primească doar șase într-un sezon, trei pentru accederea pe tabloul principal și trei pentru calificări, pentru turneele din categoriile WTA 250, 500 și 1000. Pe de altă parte, i se vor putea acorda și pentru turneele de Grand Slam, acolo unde are ocazia de a aduna mai multe puncte.

Ieșirea din clasamentul WTA reprezintă o nouă lovitură pentru Simona Halep, care continuă să își afirme nevinovăția și dorința de a reveni cât mai repede la cel mai înalt nivel. Fostul lider WTA a comentat situația într-un interviu recent pentru .

„Contează mental, cred, mai mult, și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză (…). O să revin pe teren pentru că îmi place foarte mult să joc tenis în continuare și am o motivație interioară. Acolo îmi e locul și cred că trebuie să mă opresc atunci când eu vreau, nu în alte situații”, a declarat campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.