Un incident naval s-a produs joi pe Canalul Sulina, după ce un convoi fluvial a lovit o ambarcațiune aflată la ancoră. Convoiul era alcătuit din remorcherul Silva 8 și o gabară goală. Acesta era tractat de remorcherul Racheta 3, după ce Silva 8 s-a defectat. În zona milei maritime 19,5, convoiul a acroșat ambarcațiunea ancorată. În urma impactului, aceasta s-a scufundat.

Cei doi oameni aflați la bord au fost aruncați în apă, dar au fost recuperați rapid de o altă ambarcațiune aflată în apropiere. Potrivit , aceștia au fost transportați în siguranță la mal și nu au suferit răni.