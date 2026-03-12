B1 Inregistrari!
Știri Locale » Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă

Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă

Ana Beatrice
12 mart. 2026, 13:45
Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul naval de pe Canalul Sulina
  2. Ce spun autoritățile despre incidentul de pe Canalul Sulina

Momente tensionate joi, 12 martie, pe Canalul Sulina! O ambarcațiune ancorată s-a scufundat după ce a fost lovită de un remorcher. Două persoane se aflau la bord în momentul impactului. Acestea au fost recuperate rapid de o altă ambarcațiune și aduse în siguranță la mal.

Cum s-a produs incidentul naval de pe Canalul Sulina

Un incident naval s-a produs joi pe Canalul Sulina, după ce un convoi fluvial a lovit o ambarcațiune aflată la ancoră. Convoiul era alcătuit din remorcherul Silva 8 și o gabară goală. Acesta era tractat de remorcherul Racheta 3, după ce Silva 8 s-a defectat. În zona milei maritime 19,5, convoiul a acroșat ambarcațiunea ancorată. În urma impactului, aceasta s-a scufundat.

Cei doi oameni aflați la bord au fost aruncați în apă, dar au fost recuperați rapid de o altă ambarcațiune aflată în apropiere. Potrivit Autorității Navale Române, aceștia au fost transportați în siguranță la mal și nu au suferit răni.

Ce spun autoritățile despre incidentul de pe Canalul Sulina

Reprezentanții Autorității Navale Române au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Căpitănia Zonală Tulcea s-a sesizat din oficiu imediat după producerea evenimentului și a trimis un echipaj la fața locului pentru a lua măsurile necesare.

Potrivit primelor verificări, remorcherul Silva 8, aflat la remorcă, ar fi fost implicat direct în coliziunea cu ambarcațiunea ancorată. Incidentul s-a produs în timp ce convoiul fluvial se deplasa în amonte pe Canalul Sulina. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care a avut loc evenimentul de navigație.

