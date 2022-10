Casă cuprinsă de flăcări în Iași: Două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au ajuns la spital

Două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au ajuns la spital, în stare gravă, după un care a cuprins o casă din Iași.

La sosirea pompierilor militari incendiul se manifesta generalizat, fiind vorba de o casă bătrânească de aproximativ 100 de metri pătrați, potrivit ziaruldeiasi.ro

Doi oameni au murit carbonizați și doi au suferit răni grave într-un incendiu în Iași

Pompierii ieșeni au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la o casă, în municipiul Iași, pe strada Simion Barnuțiu. La locul intervenției s-au deplasat echipaje de pompieri cu trei autospeciale de intervenție și stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat.

Din primele informaţii, la locul incendiului , iar alte două persoane sunt evaluate medical la locul intervenției.

Flăcările au distrus în totalitate imobilul de aproximativ 100 de metri pătrați, în care locuiau cele patru persoane: o bătrână, cei doi fii ai săi și chiriașul lor.

A murit unul dintre frați și persoana care stătea în gazda. Mama si un fiu de 52 ani, cu handicap, au fost transportați la spital.

Vecinii . Pompierii au reușit cu greu să stingă focul.

„Am văzut o flacără la vecinii mei, am sunat la 112, am început să strig la vecini, au început să pocnească geamurile. Nu am putut să intru, pompierii au venit destul de repede și au scos două persoane din cele 4. Era flacără foarte mare”, a povestit un vecin, potrivit digi24.ro.