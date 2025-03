Oana Radu și-a lăsat fanii cu gura căscată! Artista a slăbit 13 kilograme în timp record și se pregătește să îmbrace rochia de mireasă pe Coasta de Azur

Cântăreața Oana Radu, în vârstă de 31 de ani, a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor după ce a dezvăluit că a reușit să slăbească 13 kilograme într-un interval de doar 20 de zile.

Artista a împărtășit cu urmăritorii săi imagini „înainte și după”, demonstrând transformarea sa fizică.

„Îmi era dor de un Before & After (nr. înainte și după) cu mine. 13 kilograme slăbite în 20 de zile. Singură și fără niciun ajutor. Am făcut din visele mele un lucru măreț”, a transmis Oana Radu.

Dezvăluirea sa a generat opinii împărțite în mediul online. În timp ce unii dintre fani au felicitat-o pentru ambiția sa, alții au atras atenția asupra riscurilor pentru sănătate asociate unei scăderi în greutate atât de rapide.

„Ești fantastică!”, „Bravo!”, „Ești oricum superbă!”, au scris unii dintre susținători. Pe de altă parte, au existat și critici: „Felicitări, dar nu ar trebui promovată o astfel de dietă, nu este sănătos pentru corp să slăbească atât de mult într-un timp atât de scurt”, „Chiar crede cineva că se poate slăbi într-un timp atât de scurt? Doamne, mâncați sănătos și faceți mișcare, ăsta-i secretul pierderii în greutate”.

Reacțiile artistei la criticile primite

Într-un videoclip postat pe TikTok, Oana Radu a vorbit deschis despre fluctuațiile sale de greutate și despre presiunea resimțită din partea publicului.

„Sunt grasă, da, sunt grasă și ăsta e un video pe care îl fac ca să vă spun că eu nu ocolesc elefantul din cameră și am văzut cât de multe comentarii ați lăsat despre faptul că sunt grasă. Problema e că, dacă voi mă vedeați acum două săptămâni, când aveam cu 13 kilograme mai mult, cred că nu era bine”, a spus artista.

Totodată, cântăreața a explicat că a ales să urmeze o dietă extremă, însă nu recomandă acest tip de regim oricui, subliniind că își cunoaște bine organismul și că este obișnuită cu astfel de schimbări.

Printre comentariile fanilor s-au regăsit atât mesaje de susținere, cât și avertismente: „Ești minunată, nu lua în seamă gura lumii”, „Doamne, în 2025 încă ne mai luăm de aspectul fizic al unei persoane?!”, dar și „Este mult pentru organism în trei săptămâni 13 kilograme indiferent cât de sănătoasă ai fi”.

Planurile de nuntă ale Oanei Radu și ale lui Șerban Balaban

Pe lângă transformarea sa fizică, Oana Radu și logodnicul său, Șerban Balaban, au dezvăluit și detalii despre nunta pe care o plănuiesc. Cei doi au vorbit despre acest subiect în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Oana Radu visează la o petrecere de logodnă organizată pe Coasta de Azur sau lângă Lacul Como, urmată de o cununie civilă într-un cadru restrâns. Cântăreața își dorește o nuntă elegantă, cu aproximativ 300-400 de invitați, iar printre artiștii pe care i-ar vrea la eveniment se numără Leo de la Roșiori și Bogdan de la Ploiești.

„Deocamdată nu suntem deciși în ce direcție o va lua petrecerea. Trebuie să ne hotărâm. O să zic clar Leo de la Roșiori și Bogdan de la Ploiești, care mi se par cele mai bune și actuale voci. Tu (n.r.: Bursucu) prezinți gratis! De când eram mică îmi doream să-mi cânte Clejanii”, a dezvăluit artista.

Deși încă nu au stabilit toate detaliile, cei doi sunt hotărâți să transforme acest eveniment într-un moment special.