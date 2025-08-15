Depozitul Sameday, în flăcări! Despre care sediu este vorba

din Iași a fost mistuit de flăcări. a învăluit întreaga stradă „Trei Fântâni”, din municipiu. Din fericire, nu au fost raportate victime omenești.

Traficul a fost blocat pe strada cu pricina, iar la fața locului s-au deplasat 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, autospeciala de roboți pentru intervenții (AspRoboti) și autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri.

„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în mun. Iași, str. Trei Fantani. La locul intervenșiei se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă , o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmis reprezentanții ISJU Iași, potrivit

De asemenea, autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru a-i avertiza pe locuitori. Oamenii au fost avertizați să închidă ferestrele, ușile, gurile de aerisire și să evite zona cu pricina.

Informația a fost transmisă, atât în limba română, cât și în limba engleză.