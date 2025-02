Tavanele Maternității Odobescu din Timișoara se prăbușesc din cauza umezelii. Autoritățile locale caută soluții pentru a muta unitatea medicală într-un alt sediu, mai sigur.

O bucată de tavan s-a prăbuşit într-un hol din sediul din Timișoara. Este a doua oară când are loc un astfel de incident. Potrivit presei locale, prima oară s-a întâmplat la începutul lunii decembrie, astfel că autoritățile au luat decizia să închidă unitatea sanitară. De data aceasta, tavanul s-a prăbușit într-o clădire care aparține Primăriei Timişoara, cauza fiind umezeala în exces. Pe pereți se scurge apa, astfel că reprezentanții Municipalității caută o clădire mai sigură.

„În această dimineaţă colega mea care a mers acolo a constatat că tavanul în clădirea veche a primăriei, în cealaltă clădire, nu unde a căzut inițial, a căzut din nou tavanul chiar în apropierea Centrului de Excelență pentru Boli Oculare Rare. Este clădirea maternității, dar în clădirea maternității aveam o parte care era a primăriei și noi o aveam în folosință. O altă parte era închiriată de la o fundație și o altă parte era a noastră. Partea în care cade, ca să zic așa, constant tavanul în diverse locuri este în partea care este în proprietatea primăriei”, a relatat Flavia Zară, managerul Spitalului Municipal Timişoara, conform publicației .

Potrivit sursei citate, la fața locului s-au prezentat echipele tehnice din cadrul Primăriei Timișoara care fac cercetări. Flavia Zară a precizat că în clădirea respectivă se aflau mai multe echipamente medicale. Acestea ar trebui protejate și mutate într-o altă locație.

„Mai aveam acolo doar aparatură și este chiar aparatura de la Centrul de Excelență CEBOR. Suntem în căutarea unui loc în care să mutăm acest centru și acum se pare că nu mai avem timp, trebuie neapărat să-l mutăm undeva”, a explicat managerul spitalului.

Primarul Dominic Fritz caută soluții pentru mutare

Primarul municipiului Timișoara, , si viceprimarul Ruben Lațcău au anuntat că vor identifica o nouă clădire până la finalul lunii ianuarie. Cei doi au precizat că au identificat două posibile soluții, una dintre acestea fiind o clădire publică. Cea de-a doua este un imobil privat. Dar, deși a trecut luna ianuarie, mutarea nu a avut loc.

„Uitați-vă în calendar, până la sfârșitul lui ianuarie voi anunța public soluția pe care am găsit-o. Și, mai mult decât atât, am spus că această soluție va fi mai bună decât condițiile pe care le-am avut până acum. Și astăzi vă spun că voi mă putea ține de această promisiune. Nu este momentul să facem anunțul acum, dar nu cred că nu am motive să nu mă țin de această promisiune și să nu închidem negocierile”, spunea în 28 ianuarie primarul Dominic Fritz într-o ședință de consiliu local.

În urmă cu o luna, conducerea Primăriei Timișoara a aprobat un studiu de prefezabilitate pentru un viitor . Acesta va fi proiectat să aibă 400 de paturi. Investiția ar putea ajunge, conform estimărilor la peste 140 de milioane de euro.

Pacienții și medicii cer redeschiderea unității

În ciuda dezastrului, pacienții și medicii cer redeschiderea maternității care a fost închisă din cauza riscurilor pe care le prezenta. În luna decembrie, mai multe bucăți de tavan au căzut în sălile de operații. Medicii au început să strângă donații pentru construcția unei noi maternități și acuză autoritățile că nu fac nimic.

În acest context, pacientele au transmis o scrisoare deschisă adresată Primăriei Timișoara. Acestea cer redeschierea unității medicale și cer identificarea unor soluții și găsirea unui spațiu adecvat.