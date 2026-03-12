B1 Inregistrari!
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui

Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui

Selen Osmanoglu
12 mart. 2026, 10:20
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Victima, ademenită în pădure și ucisă pentru bani
  2. Banii, trimiși de soțul plecat în străinătate
  3. A doua crimă descoperită după arestarea suspecților
  4. Risc de condamnare pe viață

Doi concubini deja arestați pentru uciderea unui bărbat din județul Bacău au fost trimiși din nou în judecată. De această dată, procurorii îi acuză că ar fi ucis o consăteancă pentru a-i fura banii. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoarea pe viață.

Victima, ademenită în pădure și ucisă pentru bani

Potrivit anchetatorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, femeia a fost atrasă într-o zonă izolată din apropierea satului Gârceni, județul Vaslui, unde concubinii ar fi pus în aplicare un plan de jaf și crimă, scrie Adevărul.

Conform rechizitoriului din 10 martie 2026: „În luna august 2023, după o înțelegere prealabilă și un plan bine stabilit anterior, au ademenit pe persoana vătămată Nica Doina în pădurea din apropierea satului Gârceni, jud. Vaslui, în scopul de a o ucide și a o deposeda de o importantă sumă de bani, pe care aceasta o avea asupra sa. Inculpații au acționat conjugat, exercitând violențe asupra victimei, aplicându-i mai multe lovituri în zone vitale, ce au condus la decesul acesteia, apoi au deposedat-o pe victimă de suma de bani pe care o avea în rucsac”.

Femeia a fost abandonată ulterior într-o zonă izolată. Ancheta a fost dificilă, deoarece în 2024, la cercetarea locului, au fost găsite doar fragmente osoase și obiecte vestimentare. Stabilirea identității a necesitat o expertiză antropologică.

Banii, trimiși de soțul plecat în străinătate

Anchetatorii au precizat că femeia ridicase de la poștă bani trimiși de soțul său, plecat la muncă în străinătate, în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Soțul suspecta de la început concubinii:

„În ziua dispariției, soția mea a mers la poștă pentru a ridica banii, iar ulterior ar fi urcat într-o mașină neagră în apropierea postului de poliție”.

A doua crimă descoperită după arestarea suspecților

Cazul a ieșit la lumină după ce cei doi au fost arestați pentru o altă crimă, comisă în iulie 2024, când un bărbat din Bacău a fost ucis în locuința lor, după ce fusese ademenit sub pretextul unei întâlniri romantice. Cadavrul a fost ascuns într-un geamantan și abandonat la marginea drumului.

În acel dosar, instanța a decis condamnarea inculpatului la 28 de ani de închisoare cu executare, iar concubina sa a primit 22 de ani de închisoare, împreună cu obligația de a plăti despăgubiri civile familiei victimei.

Risc de condamnare pe viață

Noua trimitere în judecată pentru omor calificat și tâlhărie calificată ar putea duce la pedepse și mai severe, având în vedere existența mai multor crime.

Ancheta ia în calcul posibilitatea unei condamnări pe viață pentru cei doi concubini.

