Elevii din Iași, lăsați în frig în sălile de curs: profesorii au anunțat elevii cu privire la situație și le-au sugerat să poarte haine mai călduroase

Mii de elevi au fost lăsați fără căldură în cartierul Tătărași. Miercuri, 7 decembrie 2022, aceștia au îndurat temperaturile scăzute, chiar în sala de curs. Lipsa agentului termic a fost cauzată de lucrarea de branșare la rețeaua de termoficare a Spitalului Clinic „Sf. Maria” Iași.

Conștienți de situație, profesorii au anunțat elevii cu privire la situație și le-au sugerat să poarte haine mai călduroase.

Mii de elevi, lăsați în frig în sălile de curs

Lucrările de extindere la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului „Sf. Maria” Iași au produs un inconvenient în furnizarea căldurii pe tot parcursul zilei de miercuri, 7 decembrie 2022. Lucrările de branșare la rețeaua de termoficare au necesitat oprirea agentului termic în tot cartierul Tătărași.

Cei mai afectați de această situație ieșene, care au trebuit să vină mai bine îmbrăcați la cursuri.

Directorii școlilor din Iași au fost informați că se oprește furnizarea energiei termice în ziua de miercuri, 7 decembrie 2022, în intervalul 08:00-20:00, pentru niște lucrări.

„Am știut despre această problemă. Am transmis pe grupul de profesori, am transmis copiilor și părinților, dar nu s-a simțit o mare diferență de temperatură pentru că a fost agent termic până aproape de începerea cursurilor. Nu am avut probleme. Le-am spus copiilor să vină mai gros îmbrăcați. Ni s-a spus că această avarie se va rezolva până mâine”, declară directorul Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Ariadna Maximiuc, potrivit .

„Am auzit că fac lucrări la Spitalul «Sf. Maria» și bănuiesc că voiau să facă o racordare, așa au și explicat. Caloriferele noastre sunt vechi, de fontă, iar ele păstrează căldura”, menționează directorul Școlii Gimnaziale „Gh. I. Brătianu“ Iași, Carmen Rusu.

Directorul Termo-Service Iași, Alin Aivănoaei, a declarat faptul că se fac lucrări la Spitalul Clinic „Sf. Maria” Iași

„Nu este o avarie! A fost în tot cartierul Tătărași, întrucât sunt lucrări de branșare la rețeaua de termoficare pe șantierul de la Spitalul Clinic «Sf. Maria» Iași. Acest branșament nu îl facem noi, ci firma care execută lucrările la spital. În principiu, astfel de lucrări sunt stabilite cu un termen foarte clar, pentru a nu crea disconfort cetățenilor”, precizează Alin Aivănoaei, directorul Termo-Service Iași.

Totodată, directorul Școlii Gimnaziale „B.P. Hașdeu” Iași, Luminița Doru, a declarat că nu s-a simțit o temperatură foarte scăzută în școală într-o singură zi.

„Informarea despre avaria la agentul termic a venit ieri, iar noi nu am informat elevii cu privire la această problemă. Am judecat că, având în vedere specificul școlii, chiar nu se resimte lucrul acesta”, menționează Luminița Doru.

Astfel de incidente tot au loc de la instalarea frigului și până în prezent, unde mii de elevi sunt lăsați fără căldură în școlile din Iași.