Explozie puternică într-un bloc din Constanța. Două persoane au ajuns la spital

Două persoane din Constanța au fost grav rănite în urma unei explozii puternice urmată de un incendiu care a a avut loc în această dimineață. În urma exploziei mai multe apartamente au fost distruse.

Cele două victime au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în stare gravă. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani și o femeie, în vârstă de 49 de ani. Bărbatul conștient are arsuri pe aproximativ 40,-50,% din suparafata corpului, iar femeia are arsuri aproximativ 30%. Femeia a fost transportata de SMURD și asistenta de la SAJ la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Cauza ar fi o acumulare de gaze de la o butelie

Din primele informaţii cauza ar fi o acumulare de gaze de la butelia folosită de proprietari. Pe casa scării se simțea miros puternic de fum, iar ușile mai multor apartamente au fost distruse.

au fost afectate aproximativ 26 de apartamente. 15 dintre ele au fost distruse aproape în totalitate. Explozia i-a trezit pe toți locatarii blocului, unii dintre ei au încercat să își ajute vecinii.

Au fost evacuate un număr de 20 de de persoane

Potrivit ISU Dobrogea, în jurul orei 3:14 minute, prin apel unic de urgență 112 pompierii au fost informati despre faptul ca în Constanța, pe aleea Egretei, la un bloc de locuințe P+3, a avut loc o explozie urmată de incendiu, relatează

„Din primele momente au fost alocate 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, 1 descarcerare, 3 SMURD autospecială transport victime mulțime și 3 ambulanțe.

In urma incendiului au ars aproximativ 25 mp dintr-o garsoniera, iar din cauza exploziei au fost afectate alte 25 de locuințe. Au fost evacuate un număr de 20 de de persoane de către echipajele de intervenție, iar 71 de persoane s-au autoevacuat.

In urma incendiului au fost transportate la spitalul județean Constanța de către 1 SMURD si 1 SAJ, 2 victime care prezentau arsuri.

Incendiul a fost lichidat in mai puțin de o oră, iar misiunea de evaluare a pagubelor s-a finalizat în jurul orei 08.00“ 0- au precizat reprezentanții ISU Dobrogea.

Autoritățile fac cercetări pentru a stabili cauzele, cel mai probabil este vorba de o scurgere de gaz, spun pompierii.