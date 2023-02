Fenomenul „copiii care nasc copii”: Povestea unei adolescente din Sibiu, care a devenit mamă la 15 ani

Un grup mixt de lucru pentru Romi din Sibiu s-a convocat pentru a găsi soluții pentru prevenirea căsătoriilor timpurii aranjate. Deși autoritățile nu au putut oferi statistici adecvate, un mediator comunitar a prezentat cazul unei mame minore din județ. Minora a rămas gravidă după ce a început o relație cu un bărbat de 22 de ani, notează

Minora s-a îndrăgostit de un tânăr de 22 de ani

Mediatorul a ajutat minora și familia sa să aibă grijă de ea și să își urmeze controalele periodice în timpul sarcinii și după naștere. De asemenea, mediatorul a încercat să o convingă pe minora să își continue educația și să se întoarcă la școală.

În cursul anului 2022, minora l-a cunoscut pe cel ce urma să devină tatăl copilului său. Acesta locuiește într-o localitate la 6 km distanță de localitatea Coveș, iar de comun acord au hotărât să locuiască la părinții lui, unde au stat timp de patru luni, timp în care minora a rămas însărcinată încă din prima lună de relație.

În această perioadă de timp, minora gravidă nu s-a prezentat la cabinetul medicului de familie în vederea înscrierii ei ca gravidă și nici măcar la un medic specialist. În cursul lunii a patra de sarcină, în urma unei neînțelegeri cu părinții concubinului, minora și el s-au mutat cu familia ei.

„În urma vizitei efectuate în teren, am luat în evidență minora gravidă, am înscris-o la medicul de familie și am sprijinit-o pentru a obține un bilet de trimitere către un medic specialist pentru a monitoriza evoluția sarcinei”, a afirmat mediatorul.

Fata era în clasa a V-a când a născut

Pe toată perioada sarcinii, minora gravidă a fost trimisă la controale periodice atât la medicul de familie, cât și la medicul specialist. I s-au explicat atât ei, cât și mamei sale care sunt urmările unei nașteri atunci când mama este minoră, cum trebuie să aibă grijă de ea și cum mama ei trebuie să o sprijine, relatează

„Am susținut concubinul minorei în vederea obținerii unui loc de muncă. La data de 13 februarie 2023, minora naște în cadrul maternității spitalului județean Sibiu, “naștere prin cezariană”, a spus mediatorul. La 18 februarie 2023 minora a fost externată din spital fără complicații.

După naștere i s-au explicat importanța înscrierii la un medic de familie și a vaccinării. Fata era în clasa a V-a când a născut, iar acum mediatorul speră ce ea se va întoarce la școală.

„Am încercat să o convingem să meargă cu studiile în continuare, avem susținere din partea părinților și sperăm să meargă în continuare la școală”.