Incendiu la o locuință din Cernica. Un bărbat a murit după ce i-a luat foc casa: „Era foarte mult fum”

Un bărbat în vârstă de 62 de ani din comuna Cernica, județul Ilfov, și-a pierdut viața duminică, 12 noiembrie, în locuința sa.

Vecinii au încercat să-l salveze, dar flăcările erau prea puternice

Se pare că incendiul a fost anunțat de vecini, care au sunat la 112. Totodată, mai multe persoane au încercat să intre în locuința cuprinsă de flăcări pentru a-l salva pe proprietar, însă nu au reușit.

„Eu eram la poartă și deja era foarte mult fum. M-am apropiat, mai eram cu încă 3 persoane, am încercat să intrăm, am spart ușa, am spart geamul, dar în momentul în care am spart ușa deja a izbucnit focul n-am avut cum să intrăm”, a declarat un bărbat, notează .

Incendiul s-a extins rapid și a acoperit o suprafață de 50 de metri pătrați, iar bărbatul a fost găsit de pompieri în casă, fără suflare.

Există două ipoteze în privinţa declanşării incendiului

Potrivit relatărilor martorilor oculari, există două ipoteze în ceea ce privește declanșarea incendiului:

pe care proprietarul o folosea să-și pregătească mâncarea

ar fi pornit de la soba din casă, care funcționa pe lemne

„Zic pompierii că de la butelie, au fost gazele deschise și de la butelie a luat”, a spus o femeie.

Cauza tragediei va fi stabilită în urma unei anchete.