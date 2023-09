Incident cu focuri de armă în Buzău: O ambulanță a fost prinsă în mijlocul unui conflict al interlopilor / De la ce a pornit totul

Un echipaj de la Ambulanța Buzău a fost implicat într-o confruntare între , cu focuri de armă. Cei trei membri ai echipajului au sărit pe fereastră pentru a scăpa cu viață.

Confruntare cu focuri de armă între două clanuri de romi

Un tronson al străzii Democrației și zonele învecinate și jandarmi din cauza unui schimb de focuri într-o răfuială între două familii de romi. Scandalul a izbucnit în apropierea locuinței lui Ion Mantu, cunoscut ca Ion Argintaru, din cauza relației recente a fiicei sale cu un tânăr din aceeași etnie, care locuiește în alt cartier al orașului.

Tânăra soție a fugit de la casa soțului și s-a întors la părinți, ceea ce a declanșat o confruntare cu rudele soțului. În timpul acestui incident, un membru al clanului Argintaru a tras câteva focuri de armă neletală pentru a se apăra. Înainte de acest incident, un echipaj de salvare a venit în vila interlopilor pentru a acorda primul ajutor lui Ion Argintaru, scrie .

Personalul medical din ambulanță a sărit pe fereastră

Când au auzit sunetele de focuri de armă, medicul, asistentul și șoferul ambulanței au fost cuprinși de frică și au părăsit cu grabă vehiculul prin fereastră.

„Când a auzit agitație afară, persoana care era consultată și monitorizată și-a smuls electrozii care erau deja montați și a ieșit în curte. La scurt timp, s-au auzit împușcături de armă iar noi, fiind în casă, izolați, am intrat în panică și am văzut un geam deschis, am sărit și am fugit”, ne-a declarat Adrian Ralea, asistent SAJ Buzău.