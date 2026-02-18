B1 Inregistrari!
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 08:34
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
Ninsorile închid școlile din câteva județe. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Școli închise în Vrancea, Galați și parțial în Brăila
  2. Giurgiu, primul județ care a decis închiderea școlilor

Școlile au fost închise în Giurgiu, Vrancea, Galați și parțial în Brăila, din cauza codurilor de ninsori abundente. Elevii fac orele online.

Școli închise în Vrancea, Galați și parțial în Brăila

Prefectura Vrancea a anunţat că, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a fost dispusă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din județ.

Orele urmează să se desfășoare online, conform deciziilor unităţilor de învăţământ şi inspectoratului şcolar.

O decizie similară a fost luată în Galați, de asemenea aflat sub cod portocaliu de ninsori.

Iar în județul Brăila, au fost închise școlile din mediul rural, precum și din orașele Ianca, Făurei și Însurăței.

Giurgiu, primul județ care a decis închiderea școlilor

Amintim că Giurgiu a fost primul județ care a decis încă de ieri să închidă azi școlile din cauza vremii.

Conform ANM, în județul Giurgiu se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri, însoțit de intensificări ale vântului cu rafale între 60 și 85 km/h. Aceste condiții vor genera viscol și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

„În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, acestea urmând să se desfășoare în sistem online, în data de 18 februarie a.c.”, se arată într-un comunicat.

