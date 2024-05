Mai mulți turiști au observat vipere la o cetate foarte cunoscută din România: „Vipere lângă scări, la plajă”

Cetatea medievală Deva este unul dintre cele mai importante monumente istorice din Hunedoara. Recent turiști care au vizitat acest obiectiv turistic au observat prezența unor vipere în apropierea scărilor și pe plajă.

Prezența viperelor a fost o surpriză neașteptată pentru turiști

Un turist care a vizitat această cetate a subliniat că pe lângă priveliștea superbă de care avut parte la cetate, a reprezentat o surpriză neașteptată.

„Priveliștea superbă, cinci stele. Urcat cu mașina, cinci stele. Cetatea închisă, o stea, lift defect, o stea, vipere lângă scări, la plajă, o stea”, a scris turistul, potrivit

De ce sunt nemulțumiți turiștii după ce vizitează cetatea Deva

Mai mulți turiști și-au exprimat nemulțumirea în spațiul online față de timpul de așteptare și funcționarea necorespunzătoare a t . Vizitatorii au lăsat recenzii negative în mediul online în care s-au plâns și de faptul că cetatea este închisă, poate să fie vizitat doar exteriorul și nu este afișat un program de vizitare.

„Funicularul este absolut ineficient, un singur vagon, pe un singur fir, timp de așteptare foarte lung, se formează cozi uriașe. Nicio mențiune despre faptul că Incinta I a Cetății este închisă, se poate vizita doar exteriorul. Nu există afișat program de vizitare. Sus nu există toalete, pe la colțuri e plin de “amintiri” de la cei care le-au căutat. Deși am luat bilet dus-întors la funicular, am preferat să ne întoarcem pe jos, timpul la coada formată ar fi depășit o oră. Nu recomand, mai ales în sezon”, a transmis unul dintre oaspeții recenți ai cetății, într-o recenzie pe Google.

„Cetatea este foarte frumoasă și relativ bine păstrată, dar mai e loc de îmbunătățiri pe partea turistică, deoarece are potențial uriaș. Am urcat și am coborât cu telecabine, căci ni s-a părut mai convenabil și nu am avut nici prea mult timp ca să urcam la cetate. Sus ne-au întâmpinat zidurile impunătoare ale cetății, foarte bine conservate, dar cetatea era în reabilitare, așa că turul nostru a fost mai mult în curtea exterioară”, a povestit un alt vizitator.