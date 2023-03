Mihnea Blidariu, Luna Amară: Clujul are salariile sub 1000 euro dar prețuri mai mari decât la Roma

Apreciatul solist al trupei clujene Luna Amară, Mihnea Bidariu, și psihologul Ioana Adriana Laslo au cât de scumpă este viața de la Roma față de cea din Cluj-Napoca.

Concluzia este că prețurile de pe Someș sunt la fel sau chiar mai mari decât cele de pe Tibru, dar și salariile, sau ceea ce oferă cele două orașe iar românii ar trebui să nu mai încurajeze ignoranța și bădărănia mascate în vorbele frumoase dar mincinoase ale autorităților.

Cluj: Salarii sub 1000 euro dar prețuri mai mari decât în Roma

”Roma vs. Cluj

Prețuri

Cocktailuri de bază – Aperol 5 euro în centrul Romei

25-30 lei în buricul târgului în Cluj

Prânz + desert (Roma) – în medie 18-20 euro în taverne/restaurante centrale

Prânz + desert (Cluj) – în același gen de restaurante care se pretind high-quality – 80-100 lei

Apa – 0,50 cenți

Cafea – 1 euro – 2 euro zona centrală

Apa în restaurante în Cluj – minim 5 lei

Cafea – 15-16 lei

Media salarială Roma 1800-2500 euro

Cluj? 3500-4800 lei? My point is – avem salarii sub 1000 de euro și prețuri mai mari decât în Roma. Partea mai șocantă este faptul că în medie în supermarketuri la alimente comune prețurile sunt efectiv ca și în Cluj.

Dacă asta ne face să fim mândri că suntem clujeni înseamnă că susținem ignoranța și bădărănia care se petrec on a daily basis.

Nu mai adaug faptul că în Roma îți bei cafeaua lângă freaking o biserică din secolul 7, sunt spații verzi uriașe, grădini publice – pentru asta plătești. Bucățica de centru clujean este cât o palmă dată peste față de un primar care se mândrește cu un oraș de 5 stele” – au scris psihologul Ioana Adriana Laslo și Mihnea Blidariu.

Cel mai scump oraș din România

Presa locală preia postarea celor doi și menționează că, în Cluj, nu doar chiriile ci și prețurile alimentelor sau ale traiului zilnic ajung deseori să fie nu doar cele mai mai mari din țară dar chiar să le depășească pe cele din unele metropole europene în ciuda faptului că românii au printre cele mai mici salarii din UE.

Singurul care luptă să contrazică realitatea pare a fi chiar edilul, Emil Boc, cel care a pompat ”bula Clujului”, prin anunțurile pompoase și promisiuni neonorate: ”calitatea vieții” se transpune la Cluj într-un salariu mediu pe economie de 4800 de lei, sub București dar, cu toate acestea, mulți ardeleni doar visează la 4800 de lei ”în mână”, pentru că salariile reale se învârt în jurul valorii de 3000 – 3500 de lei – completează