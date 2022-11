Povestea Cosminei: O ingineră de instalații a lansat două cărți pentru copii și s-a regăsit în artă

Cosmina Bârză este o tânăra din Sibiu care reușește să îmbine mai multe meserii. Aceasta este scriitoare, artistă, dar și ingineră de instalații. Domeniile respective ocupă un loc important în viața sibiencei și îi aduc multă satisfacție. Cosmina pictează, face decorațiuni, personalizează haine, scrie și ilustrează cărți pentru copii.

De la inginerie la artă

Deși arta a fost refugiul eu dintotdeauna, tânăra a decis să facă facultatea de inginerie, însă pasiunile ascunse nu au lăsat-o să renunțe la activitatea artistică.

„Eu, de când mă știu, am fost atrasă de pictură, mi-aș fi dorit să fac design vestimentar, dar în Sibiu nu exista această specializare și nu am vrut să merg în alte orașe. M-am orientat spre matematică și așa am ajuns la un profil matematică-informatică. Apoi m-am gândit să mă îndrept către arhitectură.

N-am vrut să plec din Sibiu și la acele momente, la facultatea de Inginerie, găsisem un profil numit design industrial. Din păcate, când s-a făcut împărțirea pe grupe au mai rămas doar 60 de studenți și nu s-a mai putut constitui grupa din cauza numărului mic de studenți. Apoi a trebuit să aleg și am ales TCM”, a povestit sibianca pentru

Drumul sibiencei spre succes

Potrivit sursei citate, după ce a finalizat studiile universitare, în 2009, Cosmina s-a angajat ca inginer de instalații la societatea la care lucrează și în prezent. Pasiunea pentru artă vine din copilărie. La șase ani câștiga primul concurs de pictură, iar la 13 ani a început să picteze pe pânză sau chiar icoane pe lemn sau sticlă. Așa a reușit să facă și primii bani din artă. Oamenii o descoperiseră și începuseră să îi comande produsele.

„Am un motto al meu și cred că toți pictorii și cei care fac artă plastică, majoritatea au și studii în domeniu. Eu nu am studii și-mi place să spun despre mine că nu sunt un artist cu tehnică, sunt un artist cu har. În copilărie mama mea desena foarte mult când eram mică și m-a ajutat să-mi dezvolt talentul, l-am dezvoltat ulterior în timp, am descoperit că am abilitatea de a trece de la o pictură, la o creație hand-made, la decorațiuni pentru evenimente, la cărți. (…)

Am făcut decorațiunile pentru nunta mea singură, după care am început să închiriez decorațiuni la evenimente, buchete de hârtie, lumânări pentru botez și nuntă sau seturi aniversare”, a mai spus sibianca.

Cosmina a „profitat” de pandemia de coronavirus

Sibianca a lansat două cărți pentru copii. Primul volum „Petru și monstrul cu coroană” a apărut în anul 2020 și este inspirat din pandemia de coronavirus, iar cel de-al doilea, „Petru și Steaua căzătoare” cuprinde mai multe întâmplări legate de băiețelul ei, Petru, și de sărbătoarea Crăciunului.

„Stând cu el acasă, veghindu-i somnul, mi-am luam o agendă și am început să scriu. Poveștile mele sunt inspirate din realitate: prima întâlnire a lui Petru cu Crăciunul, prima lui experiență cu orășelul copiilor. Combin cumva realitatea cu ficțiunea. (…)

L-am transformat pe corona într-un monstru cu coroană, al cărui antidot era făcut din speranță, iubire, dragoste, credință. Prima jumătate din carte am scris-o de mână după care am scanat-o și am pus-o pe facebook. A avut un impact foarte frumos în rândul copiilor și al profesorilor.

Povestea a venit cumva să ajute să înțeleagă acel virus din perspectiva copiilor. Mult timp nu am știut ce final să-i dau și când am văzut că lucrurile se mai liniștesc am făcut finalul. Așa a apărut „Petru și monstrul cu coroană”, a dezvăluit Cosmina.

Pe viitor, sibianca își dorește să tipărească și o a treia carte pentru că poveștile le are scrise deja, relatează